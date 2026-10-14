La FIFA busca cambiar sus reglas por el caso Balogun que sacudió el Mundial 2026

La FIFA argumentará este jueves en la reunión de su Consejo que las normas disciplinarias no estaban claras en el caso del jugador estadounidense Falorin Balogun, tras su decisión de dejar en suspenso la tarjeta roja que recibió en el Mundial 2026 después de una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La FIFA alegará este motivo para defender su actuación, ante la polémica que generó su decisión de suspender la sanción a Balogun, que le permitió jugar contra Bélgica en octavos de final, y las solicitudes de investigar el caso desde Bélgica, la UEFA y Eurodiputados, entre otros.

Según fuentes próximas al Consejo de la FIFA, el organismo trata de modificar la redacción del artículo 27 del Código Disciplinario para justificar con efecto retroactivo su gestión y la injerencia política de Trump, cuando la normativa deja claro que una tarjeta roja implica automáticamente una suspensión mínima de un partido.