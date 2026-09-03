Impensado golpe en España: se retira a los 31 años tras ser campeón del mundo

El futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, ha anunciado este jueves su renuncia a la selección española de fútbol. La noticia llega poco después de haberse proclamado campeón en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. A pesar de ser un jugador joven y tener futuro con la camiseta nacional, Llorente explicó que es una decisión muy personal y pensada desde hace tiempo. Aclaró que su intención de retirarse ya estaba tomada antes de disputar y ganar la cita mundialista.

En una carta de despedida, el futbolista agradeció al equipo, al cuerpo técnico y a su familia por el apoyo recibido. Destacó de forma especial los últimos 52 días de convivencia con sus compañeros, a quienes definió como un grupo maravilloso que luchó por llevar a España a lo más alto. Con este anuncio, el jugador madrileño pone fin a su etapa internacional y se enfocará de lleno en su club. Tras vestir la elástica nacional en 27 ocasiones oficiales y alcanzar el hito histórico de consagrarse como campeón del mundo, el polivalente y sacrificado futbolista madrileño decide poner punto y final a un ciclo que comenzó aquel lejano 11 de noviembre de 2020. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Carta de Marcos Llorente

Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida.

Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada. Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables. Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos".