Estrella del Madrid borra a Mbappé y elige su favorito al Balón de Oro: "Votaría por mí"

El defensa del Real Madrid Marc Cucurella dijo este viernes en Oviedo, la víspera del partido España-República Checa de la Liga de Naciones, que se concedería a sí mismo el Balón de Oro.



Sobre a quién le daría el Balón de Oro, Cucurella contesto que se lo concedería a sí mismo y no quiso concretar si se lo daría a un jugador del Real Madrid como Kylian Mbappé o a uno del Barcelona como Lamine Yamal.

"Si me tocase votar a mí, me votaría a mí mismo, por supuesto. Todos son candidatos míos y que gane el que le toque y el que sea. Voy a estar feliz y algún regalito me va a caer", apuntó en todo distendido.

Cucurella y el Real Madrid:

Del mismo modo, Cucurella admitió este viernes que el inicio de la temporada del equipo blanco no ha sido el que se esperaba, a pesar de haber hecho buenos partidos, pero subrayó que "todo es un proceso" y que hay que dar tiempo. Preguntado por la situación del Real Madrid en lo que lleva de temporada en comparación con la etapa de felicidad que vive la selección española, Cucurella lo achacó, entre otros factores, a que en su nuevo equipo acaba de llegar un nuevo técnico, el portugués José Mourinho, mientras que en la Roja, De la Fuente lleva varios años.

"Al final, todo es un proceso. En la selección, hace tiempo que tenemos al míster. Muchos de los jugadores, o la base, llevan un montón de años juntos y al final, como todo en todo en la vida, es conocerse, entender y aceptar que estamos en un proceso", reflexionó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE