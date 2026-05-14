Lamine Yamal desata una guerra diplomática: lo que exige Israel al Barcelona

El joven extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica, pero esta vez por un motivo ajeno a lo deportivo. Durante la reciente rúa de celebración por el título de Liga, el futbolista protagonizó un gesto que ha escalado hasta convertirse en una cuestión de Estado. Lo que empezó como una celebración festiva ha terminado provocando una dura respuesta por parte del Gobierno de Israel. Todo ocurrió el pasado lunes, mientras la plantilla azulgrana recorría las calles de la ciudad en un autobús descapotable. En un momento del trayecto, Lamine pidió a un aficionado que le lanzara una bandera de Palestina. El jugador no solo la ondeó ante la multitud, sino que también compartió la imagen en sus redes sociales, donde cuenta con una audiencia masiva de más de 42 millones de seguidores.

Como era de esperar, el alcance del mensaje fue inmediato. La repercusión de las acciones de Lamine es enorme debido a su estatus de estrella mundial, y este gesto de apoyo al pueblo palestino no pasó desapercibido para las autoridades internacionales. La respuesta más contundente llegó hoy desde el extranjero, concretamente del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Katz utilizó su cuenta oficial en la red social X para publicar un mensaje en español dirigido directamente al futbolista. En su comunicado, el ministro acusó a Yamal de "incitar contra Israel" y de "fomentar el odio". El político israelí vinculó el gesto del jugador con el conflicto actual, recordando los terribles ataques que sufrió su país el pasado 7 de octubre a manos de la organización Hamás. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En su escrito, el ministro planteó preguntas directas sobre la ética de estas acciones, cuestionando si apoyar ese tipo de mensajes es realmente "humanitario" o "moral". Katz fue muy firme al asegurar que su gobierno no se quedará en silencio ante lo que consideran una falta de respeto hacia el pueblo judío y una forma de respaldo a quienes atentan contra su seguridad.

Además de las críticas al jugador, el ministro israelí pidió explicaciones al FC Barcelona. Katz expresó su deseo de que el club catalán se desmarque públicamente de lo ocurrido. Según el político, la entidad blaugrana debería dejar claro que en el deporte no hay lugar para mensajes que puedan interpretarse como un apoyo al terrorismo o a la violencia. Por la parte deportiva, el entrenador Hansi Flick también tuvo que dar la cara en una rueda de prensa previa al partido contra el Alavés. El técnico alemán admitió que no le gustó ver a su jugador envuelto en este tipo de polémicas políticas. Flick confirmó que se reunió con Lamine para tratar el tema de forma interna y analizar las consecuencias de su comportamiento durante la rúa.