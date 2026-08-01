Mou se deshizo de él: Real Madrid lo vende en plena gira y este es su nuevo club

El Real Madrid continúa demostrando que su cantera no solo produce talento, sino también importantes ingresos económicos. En un mercado de fichajes especialmente rentable para el conjunto blanco, el siguiente en cambiar de destino ha sido Víctor Valdepeñas, quien se convertirá oficialmente en nuevo futbolista de la Fiorentina. La operación se ha cerrado apenas unas horas antes del amistoso que enfrentará este sábado al equipo italiano con el conjunto madridista en Austria, un curioso escenario que servirá como antesala de la nueva etapa del joven futbolista.

Como ha sido habitual en las últimas operaciones realizadas por la entidad presidida por Florentino Pérez, el club ha optado por no desprenderse completamente de uno de sus canteranos con mayor proyección. El Real Madrid recibirá ocho millones de euros por el 50 % de los derechos del jugador. Además del ingreso inmediato, la dirección deportiva se ha asegurado mantener el control sobre el futuro de Valdepeñas. El acuerdo contempla que el conjunto blanco conserve el otro 50 % de una futura venta, lo que le permitirá beneficiarse económicamente si el futbolista incrementa su valor en las próximas temporadas. La negociación también incluye una cláusula de recompra durante las tres primeras campañas, una estrategia muy similar a la utilizada anteriormente con Nico Paz. En caso de querer recuperarlo, el Real Madrid podría hacerlo mediante una cantidad que oscilaría entre los 10 y los 12 millones de euros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con este movimiento, el club mantiene abierta la posibilidad de volver a incorporar al jugador si confirma en la Serie A el potencial que mostró durante su formación en Valdebebas.

Tras oficializarse el fichaje, Valdepeñas ofreció sus primeras declaraciones como integrante de la Fiorentina en un video difundido por la entidad italiana a través de sus redes sociales, donde no ocultó la ilusión por iniciar esta nueva aventura. "Estoy muy contento de estar aquí. Me parece un sitio increíble. Las instalaciones son espectaculares y la ciudad es muy bonita. Si tuviera que valorar mi emoción del uno al diez, diría que es un veinte", comentó el joven futbolista con una amplia sonrisa. El entusiasmo del mediocampista refleja la importancia que representa este paso en su carrera, ya que tendrá la oportunidad de competir en una de las ligas más exigentes de Europa y sumar minutos en un proyecto que apuesta por los jóvenes talentos.

COMUNICADO OFICIAL