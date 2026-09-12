Mourinho apunta contra uno de los nuevos fichajes: "Tiene mucho que aprender"

José Mourinho, entrenador del Real Madrid , afirmó este martes que su jugador Yan Diomande, titular por primera vez ante el Rayo Vallecano desde su fichaje por el conjunto blanco, tiene mucho que aprender tácticamente aunque afirmó que "se le ve un potencial increíble".

El técnico del cuadro madridista valoró la situación de una de las apuestas más fuertes del Real Madrid este verano. Diomande, después de costar 125 millones de euros más variables , fue titular después de cinco partidos oficiales (cuatro de Liga y uno de Liga de Campeones). Jugó en el costado derecho, hasta ahora reservado a las titularidades de Güler y Brahim, y firmó un partido correcto.

"Cuando tienes diferentes tipos de plantillas, rezas para que nadie se haga mal. Hay plantillas en las que tienes muchísimas soluciones. Diomande progresivamente va a ir mejorando. Tiene poco fútbol europeo de alto nivel. La del Leipzig, la temporada y poco más. Tiene mucho que aprender en el punto de vista táctico. Pero se le ve en los entrenamientos un potencial increíble. En el uno contra uno y en el tiro es muy fuerte y nos da muchas opciones. Puede jugar donde Vini, en la derecha, Arda puede jugar en la derecha y donde Bellingham. Debo tener decisiones. Debo evolucionar a Diomande. De los otros, ya sé qué puedo darles".