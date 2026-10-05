Revelan que Mbappé se enojó con el Real Madrid por el Balón de Oro y responde

Kylian Mbappé sigue en el centro de la polémica en el Real Madrid y el francés parece haberse hartado de algunas informaciones. En las últimas horas, se había especulado con un enfado del atacante con el club por culpa del Balón de Oro, pero el '10' del conjunto blanco se ha empeñado en atajar todos los rumores de golpe. El origen del conflicto nace en una información de Javier Tintó, periodista y colaborador habitual en Radio Marca. Según él, Mbappé se habría enfadado con el Real Madrid por no hacer campaña a su favor. "La semana del derbi, Mbappé pidió al club un esfuerzo y que haga una campaña a favor de su Balón de Oro. El club no cede. Me cuadra la actitud de Mbappé en el derbi: no es normal que te quedes con 10 y vayas andando por el campo, estaba con 9 el Madrid y sé que es por eso, por un enfado que tuvo", afirmó el comunicador en la cadena.



La respuesta de Mbappé no ha tardado en llegar y ha venido mediante una respuesta en la publicación del vídeo. "Sí, sí, y además también me he peleado con mi tía mayor", escribió el francés junto a unos emojis de carcajada para evidenciar la ironía. En las últimas semanas, el francés ha estado en el centro del huracán por diversos capítulos, incluyendo su presencia en Francia mientras estaba lesionado o el episodio de las camisetas de apoyo a Ceuta. Una serie de conflictos que han creado un caldo de cultivo que podría tener su punto culminante el próximo sábado en el Santiago Bernabéu, en el partido que el Madrid jugará contra el Villarreal. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE No es la primera vez que Mbappé sale a responder públicamente para defender su figura. El año pasado, cuando estuvo de vacaciones junto a su pareja mientras el Madrid jugaba el tramo final de la campaña, incluyendo el Clásico frente al Barça, el atacante recibió muchísimas críticas e incluso pitos de su afición y decidió salir ante la prensa para lanzar unas declaraciones explosivas que pusieron a Arbeloa en el foco.



"¿Los pitos? No podemos cambiar las opiniones, son maneras de expresar tu opinión. No lo podemos cambiar. Es algo normal en la vida de un jugador famoso como yo. Es una opinión de la gente, no hay que tomarlo personal, nadie va a morir esta noche", explicó el francés, antes de atacar directamente a su técnico por aquel entonces. “Hoy no he jugado porque el míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Estoy bien, yo estaba para ser titular. Pregúntale al míster. Me ha dicho que soy el cuarto delantero. Prefiero hablar aquí, se que muchos no hablan. Prefiero hablar yo de mi boca", sentenció.