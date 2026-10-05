¿Barcelona y Real Madrid? Así quedaron los cruces de la nueva Copa del Rey

Eliminatorias de la primera ronda de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
Esta primera ronda cuenta con la participación de 112 clubes, entre ellos 16 de Primera, salvo Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid, que, al disputar la Supercopa de España, están exentos de competir hasta dieciseisavos de final.
Los partidos de esta primera ronda de la Copa del Rey se disputarán entre los días 27, 28 y 29 de octubre.
Emparejamientos de la primera ronda:
Atlético Calatayud (Regional) - Osasuna (1ª)
Lebrijana (Regional) - Getafe (1ª)
Anaitasuna (Regional) - Alavés (1ª)
Auriense (Regional) - Deportivo (1ª)
Ribadesella (Regional) - Real Racing Club de Santander (1ª)
Sporting de Alcázar (Regional) - Málaga (1ª)
UE Tavernes (Regional) - Valencia (1ª)
Pinatar (Regional) - Elche (1ª)
Vencedor del Güímar-Sporting Hortaleza (Regional) - Sevilla (1ª)
Vencedor del Prat-San Rafael (Regional) - Athletic Club (1ª)
Covadonga (3ª RFEF) - Real Valladolid (2ª)
Laredo (3ª RFEF) - Burgos (2ª)
Guijuelo (3ª RFEF) - Real Sporting de Gijón (2ª)
Varea (3ª RFEF) - Andorra (2ª)
Pamplona (3ª RFEF) - Eibar (2ª)
Cuarte (3ª RFEF) - Girona (2ª)
Manacor (3ª RFEF) - Villarreal (1ª)
Tarancón (3ª RFEF) - Levante (1ª)
Trival Valderas (3ª RFEF) - Leganés (2ª)
Numancia (2ª RFEF) - Real Oviedo (2ª)
Coruxo (2ª RFEF) - Zamora (1ª RFEF)
Gimnástica Segoviana (2ª RFEF) - CYD Leonesa (1ª RFEF)
Real Ávila (2ª RFEF) - Unionistas de Salamanca (1ª RFEF)
Arosa (2ª RFEF) - Pontevedra (1ª RFEF)
UD Llanera (2ª RFEF) - Ponferradina (1º RFEF)
Gimnástica de Torrelavega (2ª RFEF) - UD Ourense (1ª RFEF)
Salamanca UDS (2ª RFEF) - Celta de Vigo (1ª)
Sestao River (2ª RFEF) - Espanyol (1ª)
Navalcarnero (2ª RFEF) - Betis (1ª)
Atlético Tordesillas (2ª RFEF) - Mirandés (1ª RFEF)
Utebo (2ª RFEF) - Sabadell (2ª)
Tudelano (2ª RFEF) - Real Zaragoza (1ª RFEF)
Amorebieta (2ª RFEF) - UD Logroñés (1ª RFEF)
Reus (2ª RFEF) - Barakaldo (1ª RFEF)
Portugalete (2ª RFEF) - Real Unión (1ª RFEF)
Manresa (2ª RFEF) - UE Sant Andreu (1ª RFEF)
Peña Sport (2ª RFEF) - Huesca (1ª RFEF)
Calamocha (2ª RFEF) - Europa (1ª RFEF)
Atlético Baleares (2ª RFEF) - Eldense (2ª)
Poblense (2ª RFEF) - AD Ceuta (2ª)
Alcoyano (2ª RFEF) - Real Mallorca (2ª)
Minera (2ª RFEF) - FC Cartagena (1ª RFEF)
Conquense (2ª RFEF) - Castellón (2ª)
Castellonense (2ª RFEF) - Almería (2ª)
CP Mijas-Las Lagunas (2ª RFEF) - Real Jaén (1ª RFEF)
Cieza (2ª RFEF) - Granada (2ª)
Puertollano (2ª RFEF) - Albacete (2ª)
Xerez (2ª RFEF) - Cádiz (2ª)
San Sebastián de los Reyes (2ª RFEF) - CD Coria (1ª RFEF)
Alcalá (2ª RFEF) - UD Las Palmas (2ª)
Lucena (2ª RFEF) - Rayo Majadahonda (1ª RFEF)
Atlético Paso (2ª RFEF) - Córdoba (2ª)
Don Benito (2ª RFEF) - Extremadura CF (1ª RFEF)
Badajoz (2ª RFEF) - Tenerife (2ª)
Recreativo de Huelva (1ª RFEF) - Rayo Vallecano (1ª)
Antequera (1ª RFEF) - Águilas (1ª RFEF)
En el sorteo, celebrado con un criterio de proximidad geográfica con cuatro bombos, volvió a estar, como en años anteriores, el condicionante de juego como local para el equipo de inferior categoría, ya que todas las eliminatorias son a partido único hasta las semifinales, que sí se disputarán a doble partido.
En cuanto al reglamento arbitral, no habrá VAR hasta la ronda de octavos de final, y las suspensiones por amonestaciones se llevarán a cabo al ver tres cartulinas amarillas o una roja.