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"Sin criterio futbolístico": Pellegrini explota y esto ha dicho de Yamal

Pellegrini se queja de las "decisiones incomprensibles e inexplicables" del árbitro.

Sin criterio futbolístico: Pellegrini explota y esto ha dicho de Yamal

Pellegrini dijo lo que piensa luego del partido contra el FC Barcelona.
17 de octubre de 2026 a las 13:41

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha resaltado la "sensación de impotencia" que lo invade tras perder en casa contra el Barcelona por 2-5, un "resultado que no refleja el partido" y que se dio debido a "decisiones incomprensibles e inexplicables" de Ricardo de Burgos.

"Nos dejaron en inferioridad, anuló un gol de forma absurda porque la infracción sería a 30 metros de la jugada y no tiene ninguna incidencia en el gol. En el tercero, le ponen la bota a un jugador nuestro la altura de la cabeza. La expulsión es un provocación de Lamine Yamal. Sacó amarilla a uno y echó al otro", resumió Pellegrini.

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El técnico santiaguino opinó que "fue un partido con mucha incidencias y faltas" por lo que es comprensible que "el árbitro estuviera acelerado" pero, en la acción del 2-2 anulado, "Cucho -Hernandez- va a parar con el pecho y le da el defensa del Barcelona y le pega en la mano. Es lo que provoca la infracción. Son incidencias que liquidan el espectáculo ante 70.000 personas".

Pellegrini alabó a dos "jugadores muy importantes, Ceballos y Lo Celso", que hoy jugaron su primer encuentro como titulares de la temporada y que fueron alineados con "la idea de tener más la pelota", algo que consiguió hasta que "la expulsión" de Facundo Bernal "desequilibró el partido".

El técnico bético se satisfizo por haber "logrado jugarle de igual a igual al Barcelona once contra once" porque competir "contra mejor equipo del torneo no es fácil" y sólo pudo "desequilibrar el partido con un hombre más".

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EFE
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Agencia EFE

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