Tabla de la Premier League: Arsenal le remontó al Chelsea y pelea la cima con el City

Con un tanto de Kai Havertz y otro del capitán Martin Odegaard, el Arsenal firmó una remontada frente al Chelsea (2-1) por la tercera jornada de la Premier League, partido que se disputó en el Emirates Stadium.

Los 'Blues' se habían puesto en ventaja muy temprano, desde el minuto 2 con el gol de Morgan Rogers, pero la reacción de los 'Gunners' no se hizo esperar y Havertz lo empató al 25'.

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Tras el descanso, fue Odegaard quien anotó el tanto de la victoria al 50' para que su equipo se quedara con el derbi londinense y continuar en la parte alta de la clasificación, contando sus partidos por triunfos.

El Arsenal comparte el liderato con Manchester City. Ambos equipos tienen nueve puntos, aunque el cuadro celeste es primero por la diferencia de goles.

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Uno de los que ha dado la sorpresa es el Hull City. El recién ascendido es tercero con siete unidades, tampoco conoce la derrota y sigue sin encajar un gol. Por ahora mantiene su portería en cero.

El Chelsea sufrió su primera caída y se queda en el cuarto puesto con seis puntos. Por detrás aparecen equipos como Brentford, Liverpool, Newcastle, Everton y Leeds United que comparten cinco unidades.

El Brigthon es décimo con cuatro puntos y le sigue un Manchester United que se dejó empatar más temprano en la última jugada del partido frente al Everton. Los 'Red Devils' también tienen cuatro en el puesto 11 de la tabla de posiciones.

Los únicos dos equipos que siguen sin poder sumar en este inicio de campeonato son el Fulham de Álvaro Arbeloa y el Coventry City de Frank Lampard. Ambos clubes han perdido sus tres encuentros hasta el momento.