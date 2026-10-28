Xabi lo borra del Chelsea y Luis Enrique quiere ficharlo para PSG por Kvaratskhelia

El Chelsea atraviesa un momento de tensión interna que salpica directamente a una de sus mayores promesas. El presente del brasileño Estevao en el club inglés está marcado por la falta de continuidad y una relación cada vez más distante con el entrenador Xabi Alonso, un escenario similar al que el técnico español vivió en su etapa en el Real Madrid con la gestión de figuras particulares. En medio de este panorama, las declaraciones recientes de Alonso en rueda de prensa reflejaron la cautela con la que se maneja el caso: "Entiendo las preguntas sobre su situación. Es un talento especial, pero tenemos que gestionarlo con cuidado. Tendrá sus oportunidades. Confío en él completamente, y cuando entre al campo, tiene que demostrar por qué el Chelsea cree tanto en él. Su momento llegará...", expresó el estratega.

Sin embargo, la falta de sintonía dentro y fuera del campo abrió la puerta para que otros gigantes europeos se interesen en la situación del atacante, quien fue uno de los niveles más altos de la temporada pasada. El principal interesado en sumar al brasileño es el Paris Saint Germain. La grave lesión de Khvicha Kvaratskhelia, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria por 4-2 frente al Barcelona por la Champions League, obligó al conjunto parisino y a Luis Enrique a buscar de urgencia un reemplazo de jerarquía para el frente ofensivo. El extremo georgiano podría perderse el resto de la temporada, por lo que la opción de incorporar a Estevao mediante un préstamo en el mercado de pases de enero de 2027 cobra fuerza. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Según informó The Football Faithful, el PSG contempla solicitar la cesión para aprovechar el talento del joven brasileño y ofrecerle un escenario competitivo diferente en la segunda mitad del año. No obstante, el desafío en París tampoco sería sencillo, ya que el jugador debería competir por un lugar con nombres pesados como Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

La operación no será fácil y dependerá enteramente de las exigencias que imponga la entidad londinense. Desde Inglaterra están dispuestos a considerar el préstamo, pero bajo condiciones muy claras: el acuerdo no incluirá una opción de compra y el club comprador deberá ofrecer garantías de que el futbolista sumará una cantidad significativa de minutos. La intención del Chelsea es firme: permitir que Estevao continúe con su desarrollo deportivo sin perder el control absoluto de su futuro, en un momento donde su relación con Xabi Alonso no mejora y se tensa cada vez más.