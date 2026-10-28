Manchester City clasifica a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra

El City , que tuvo que igualar en dos ocasiones la ventaja de los de Fabian Huerzeler, necesitaron de la tanda de penaltis para seguir vivos en la competición en la que defienden título.

El argentino Gerónimo Rulli , con dos paradas en la tanda de penaltis, clasificó al Manchester City ante el Brighton & Hove Albion para los cuartos de final de la Copa de la Liga .

Los 'Sky Blues', tras encajar este fin de semana su primera derrota en Premier League contra el Aston Villa, comenzaron perdiendo a la media hora gracias a un remate de Malick Yalcouye, aunque consiguieron el empate antes del tiempo de descanso con un buen disparo desde la frontal de Mateo Kovacic.

El Brighton, mejor en buena parte del encuentro, volvió a ponerse por delante dos minutos después del paso por vestuarios cuando Georginio Rutter apareció desde atrás para mandar a gol un envío de Jaouen Hadjam, pero a veinte para el final, Vitor Reis desvió una falta de Rayan Cherki y puso la igualada que se mantuvo hasta el final.

Con incertidumbre, eso sí, ya que en el tiempo de descuento Mats Wieffer pudo mandar al Brighton a los cuartos con un disparo que se estrelló en el palo.