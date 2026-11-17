MIN 54 - Huescas adelantó por la banda izquierda pero nadie lo acompañó al ataque y se convirtió en contragolpe de Jamaica. Los visitantes consiguieron tiro de esquina.



9:36 - ¡COMENZÓ LA SEGUNDA PARTE!



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MIN 45 - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! México se va al descanso con la ventaja en el marcador, pero empatados en el global.



MIN 34 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MÉXICO! En una jugada que surgió del medio campo, el balón le cayó a Quiñones, esperó a Tecatito Corona para que lo acompañara en el ataque. Al momento de cederle el balón, Corona aguardó unos segundos antes de disparar y encontró el ángulo ideal para clavar el primero y así empatar el global.



MIN 27 - Corona robó el balón en el área rival, y a pesar de que tenía espacio para disparar, la defensa adivinó la dirección del balón en la línea de gol sacaron el esférico.



MIN 24: los jamaiquinos emprendieron la carrera, la portería del Tala Rangel estaba libre pues el guardameta salió a achicar la zona pero descuidó el arco. Lira evitó la anotación.



MIN 20 - En un descuido de México, Renaldo Cephas emprendió la carrera con el esférico, pero adelantó demasiado el balón y no logró frenarse antes de la línea de fondo. La defensa mexicana estaba dispersa, la jugada no generó mayor peligro.



​​​​​​8:30 - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! México ya juega ante Jamaica.