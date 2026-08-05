Mundial Sub-20: México clasifica tras humillar a Panamá

La Selección Mexicana Sub-20 selló su boleto al Mundial de la categoría tras derrotar con un contundente 4-0 a su similar de Panamá en los cuartos de final del Clasificatorio de la Concacaf. Con una actuación dominante de principio a fin, el conjunto tricolor no solo aseguró su lugar en la fiesta mundialista, sino que también avanzó a las semifinales del torneo regional.

Esta generación juvenil ha demostrado un nivel futbolístico ilusionante. Comandados en la cancha por figuras como Camberos, Sandoval, Inda y Echilvestre, el equipo mexicano afianzó su clasificación a la Copa del Mundo mostrando contundencia, buen manejo de balón y una sólida estructura táctica que dejó sin opciones al cuadro panameño.