Mundial Sub-20: México clasifica tras humillar a Panamá

La Selección Mexicana Sub-20 selló su boleto al Mundial de la categoría tras derrotar con un contundente 4-0 a su similar de Panamá en los cuartos de final del Clasificatorio de la Concacaf. Con una actuación dominante de principio a fin, el conjunto tricolor no solo aseguró su lugar en la fiesta mundialista, sino que también avanzó a las semifinales del torneo regional.
Esta generación juvenil ha demostrado un nivel futbolístico ilusionante. Comandados en la cancha por figuras como Camberos, Sandoval, Inda y Echilvestre, el equipo mexicano afianzó su clasificación a la Copa del Mundo mostrando contundencia, buen manejo de balón y una sólida estructura táctica que dejó sin opciones al cuadro panameño.
Con este resultado, ya se conocen a los cuatro representantes de la Concacaf que disputarán la cita mundialista: Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y México. Las llaves de semifinales quedaron definidas con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Costa Rica por un lado, mientras que México se medirá ante Canadá en el otro cruce decisivo.
El siguiente gran reto para el Tri Sub-20 será vencer al conjunto canadiense para instalarse en la Gran Final. Además del título de la zona, el partido adquiere una relevancia estratégica crucial para las aspiraciones olímpicas del futbol mexicano.
Debido a que Estados Unidos parte como el favorito en su llave ante Costa Rica, una victoria de los norteamericanos abriría la puerta para que el ganador de la serie entre México y Canadá obtenga directamente el cotizado boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.