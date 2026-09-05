No apto para sensibles: así fue la terrible lesión de excompañero de Luis Palma

El delantero marroquí Ayoub El Kaabi encendió las alarmas este sábado en el fútbol de Grecia tras sufrir una fuerte lesión en la pierna izquierda durante el partido entre Volos y Olympiacos. El atacante no pudo salir por su propio pie y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital local para evaluar la gravedad del daño. El accidente ocurrió cerca del final del primer tiempo en una jugada dentro del área rival. El Kaabi disputó una pelota dividida y chocó con el portero del Volos, Marios Siampanis, quien cayó directamente sobre la pierna del goleador. Tras el impacto, el jugador quedó tirado en el césped mostrando gestos de intenso dolor, lo que provocó la rápida entrada de los médicos.

Aunque la jugada terminó en penal a favor del Olympiacos, convertido más tarde por Jota Silva, la preocupación se apoderó del estadio. El Kaabi abandonó el campo entre aplausos y en su lugar ingresó el mexicano Armando "Hormiga" González. El partido terminó empatado 1-1. Ayoub El Kaabi y Luis Palma fueron compañeros de equipo en el Olympiacos F.C. de Grecia durante la temporada 2024-2025, donde conquistaron juntos el título de la Superliga de Grecia y compartieron momentos destacados en ofensiva, antes de que el extremo hondureño continuara su carrera en el Lech Poznań de Polonia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Resumen del incidente: El momento: Choque en el área con el arquero rival al cierre de la primera mitad. Diagnóstico en espera: Primeros reportes sugieren una posible fractura en la pierna izquierda, pero el club aún no emite un parte médico oficial.

El relevo: El mexicano Armando González entró a la cancha para sustituir al lesionado.