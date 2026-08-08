No hay marcha atrás: la primera decisión de Lionel Messi tras la muerte de su padre

Lionel Messi viaja de urgencia hacia la ciudad de Rosario tras confirmarse la triste noticia de la muerte de su padre, Jorge Messi. El capitán de la selección argentina dejó la concentración del Inter Miami en Estados Unidos para volar hacia su ciudad natal, donde acompañará a su familia y estará presente en el último adiós. El futbolista se enteró de la noticia mientras se preparaba para jugar un partido importante de la Leagues Cup frente a Monterrey. Al conocer lo sucedido, el club le dio permiso inmediato para dejar el equipo y suspender todos sus compromisos deportivos.

La salud de Jorge Messi se había deteriorado en el último tiempo. De hecho, hace poco se vio a Lionel muy conmocionado y con lágrimas en los ojos al terminar un partido con la selección, momento en el que admitió que su familia no la estaba pasando bien. Incluso, después del Mundial 2026, el jugador se había quedado unos días en Rosario para estar cerca de su padre durante una internación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Jorge Messi no fue solo el papá de Lionel; también fue su representante y la persona que lo acompañó en cada paso de su carrera. Desde que era un niño en Rosario hasta su viaje a España para jugar en el Barcelona, Jorge estuvo a su lado para guiarlo y tomar las decisiones más importantes de su vida profesional. Para el diez, su padre era la voz más respetada y su gran apoyo emocional. Hoy, el mundo del fútbol acompaña a Lionel Messi en este difícil momento familiar.