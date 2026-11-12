EN VIVO: Panamá está empatando ante Curazao en los cuartos de la Nations League

La Selección de Panamá está empatando sin goles ante Curazao en el duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf para buscar un cupo a la Final Four.
RESULTADO EN DIRECTO: Curazao 0-0 Panamá | Primer tiempo.
-- ALINEACIONES DEL PARTIDO:
PANAMÁ: 22. Orlando Mosquera, 3. José Córdoba, 6. César Martínez, 7. Jiovany Rodríguez, 8. Adalberto Carrasquilla, 11. Yoel Bárcenas, 14. Cristian Harvey, 15. José Gutiérrez, 16. Abdiel Andrade, 18. José Vergara, 23. Amir Murillo. DT: Thomas Christiansen.
CURAZAO: Eloy Room, Shurandy Sambo, Jurien Gaari, Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Ar'jany Martha, Armando Obispo, Jeremy Antonisse, Jürgen Locadia, Tahith Chong. DT: Dick Advocaat.
HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO:
Hora: 6:30 PM
Transmite: FOX.