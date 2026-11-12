  1. Internacionales

EN VIVO: Panamá está empatando ante Curazao en los cuartos de la Nations League

Los canaleros enfrentan a los curazoleños en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

EN VIVO: Panamá está empatando ante Curazao en los cuartos de la Nations League
VS

Curazao y Panamá se ven las caras en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.
12 de noviembre de 2026 a las 18:12

La Selección de Panamá está empatando sin goles ante Curazao en el duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf para buscar un cupo a la Final Four.

RESULTADO EN DIRECTO: ​​​​​​Curazao 0-0 Panamá | Primer tiempo.

-- ALINEACIONES DEL PARTIDO:

PANAMÁ: 22. Orlando Mosquera, 3. José Córdoba, 6. César Martínez, 7. Jiovany Rodríguez, 8. Adalberto Carrasquilla, 11. Yoel Bárcenas, 14. Cristian Harvey, 15. José Gutiérrez, 16. Abdiel Andrade, 18. José Vergara, 23. Amir Murillo. DT: Thomas Christiansen.

CURAZAO: Eloy Room, Shurandy Sambo, Jurien Gaari, Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Ar'jany Martha, Armando Obispo, Jeremy Antonisse, Jürgen Locadia, Tahith Chong. DT: Dick Advocaat.

HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO:

Hora: 6:30 PM

Transmite: FOX.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias