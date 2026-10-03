Partidos de HOY en la UEFA Nations League y amistosos: juega Argentina y España

La actividad comenzó temprano en Europa con Finlandia vs. Albania a las 7:00 a. m. Una hora más tarde, a las 8:00 a. m., Brasil se enfrentará a India en un amistoso internacional. Posteriormente, a las 9:00 a. m., Rusia jugará contra Namibia.

El fútbol de selecciones vuelve a tomar protagonismo este sábado 3 de octubre, con una jornada cargada de partidos internacionales. La UEFA Nations Leagu e tendrá ocho encuentros, mientras que también se disputarán amistosos con selecciones de gran tradición y dos compromisos correspondientes a la Nations League de Concacaf.

A las 10:00 a. m. llegará uno de los grandes partidos de la jornada en la UEFA Nations League: Croacia vs. Inglaterra. A esa misma hora también se jugarán Bielorrusia vs. San Marino, Estonia vs. Luxemburgo e Islandia vs. Bulgaria.

La actividad continuará al mediodía con Canadá vs. Perú, programado para las 12:00 p. m., mientras que a las 12:45 p. m. se disputarán tres encuentros de la Nations League europea: Macedonia del Norte vs. Escocia, Suiza vs. Eslovenia y España vs. República Checa.

Por la tarde también habrá acción internacional. A la 1:00 p. m., Costa de Marfil se medirá con Camerún, mientras que el plato fuerte de la jornada en Sudamérica llegará a las 6:00 p. m., cuando Argentina enfrente a Burkina Faso en otro amistoso internacional.

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En Concacaf también habrá actividad. A las 3:00 p. m., San Martín se enfrentará a San Vicente y las Granadinas, mientras que a las 8:00 p. m., Belice jugará contra Guayana Francesa, en partidos correspondientes a la Nations League de Concacaf.

El cierre de la jornada tendrá uno de los encuentros más esperados para los aficionados de la región: Estados Unidos vs. México, programado para las 8:00 p. m. en un nuevo capítulo de la rivalidad entre ambas selecciones.