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Partidos de HOY en la UEFA Nations League y amistosos: juega Argentina y España

Nations League y grandes amistosos: así será la jornada de este sábado 3 de octubre

Partidos de HOY en la UEFA Nations League y amistosos: juega Argentina y España

Este sábado habrá fútbol de selecciones prácticamente durante todo el día
03 de octubre de 2026 a las 07:23

El fútbol de selecciones vuelve a tomar protagonismo este sábado 3 de octubre, con una jornada cargada de partidos internacionales. La UEFA Nations League tendrá ocho encuentros, mientras que también se disputarán amistosos con selecciones de gran tradición y dos compromisos correspondientes a la Nations League de Concacaf.

La actividad comenzó temprano en Europa con Finlandia vs. Albania a las 7:00 a. m. Una hora más tarde, a las 8:00 a. m., Brasil se enfrentará a India en un amistoso internacional. Posteriormente, a las 9:00 a. m., Rusia jugará contra Namibia.

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A las 10:00 a. m. llegará uno de los grandes partidos de la jornada en la UEFA Nations League: Croacia vs. Inglaterra. A esa misma hora también se jugarán Bielorrusia vs. San Marino, Estonia vs. Luxemburgo e Islandia vs. Bulgaria.

La actividad continuará al mediodía con Canadá vs. Perú, programado para las 12:00 p. m., mientras que a las 12:45 p. m. se disputarán tres encuentros de la Nations League europea: Macedonia del Norte vs. Escocia, Suiza vs. Eslovenia y España vs. República Checa.

Por la tarde también habrá acción internacional. A la 1:00 p. m., Costa de Marfil se medirá con Camerún, mientras que el plato fuerte de la jornada en Sudamérica llegará a las 6:00 p. m., cuando Argentina enfrente a Burkina Faso en otro amistoso internacional.

En Concacaf también habrá actividad. A las 3:00 p. m., San Martín se enfrentará a San Vicente y las Granadinas, mientras que a las 8:00 p. m., Belice jugará contra Guayana Francesa, en partidos correspondientes a la Nations League de Concacaf.

El cierre de la jornada tendrá uno de los encuentros más esperados para los aficionados de la región: Estados Unidos vs. México, programado para las 8:00 p. m. en un nuevo capítulo de la rivalidad entre ambas selecciones.

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De esta manera, este sábado habrá fútbol de selecciones prácticamente durante todo el día, con Nations League, amistosos internacionales y duelos de gran atractivo, incluyendo la presencia de Inglaterra, España, Croacia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y México.

PARTIDOS DE HOY — SÁBADO 3 DE OCTUBRE

UEFA Nations League

Finlandia vs. Albania — 7:00 a. m.
Croacia vs. Inglaterra — 10:00 a. m.
Bielorrusia vs. San Marino — 10:00 a. m.
Estonia vs. Luxemburgo — 10:00 a. m.
Islandia vs. Bulgaria — 10:00 a. m.
Macedonia del Norte vs. Escocia — 12:45 p. m.
Suiza vs. Eslovenia — 12:45 p. m.
España vs. República Checa — 12:45 p. m.

Amistosos internacionales

India vs. Brasil — 8:00 a. m.
Rusia vs. Namibia — 9:00 a. m.
Canadá vs. Perú — 12:00 p. m.
Costa de Marfil vs. Camerún — 1:00 p. m.
Argentina vs. Burkina Faso — 6:00 p. m.
Estados Unidos vs. México — 8:00 p. m.

Concacaf Nations League

San Martín vs. San Vicente y las Granadinas — 3:00 p. m.
Belice vs. Guayana Francesa — 8:00 p. m.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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