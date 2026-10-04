Costa Rica se juega el descenso: partidos de HOY en UEFA y Concacaf Nations League

En la UEFA Nations League, la jornada comenzó a las 7:00 a. m. con el partido entre Azerbaiyán y Lituania, correspondiente a la Liga D. Posteriormente, a las 10:00 a. m., se disputarán dos encuentros: Kosovo vs. Austria y Malta vs. Andorra.

La actividad de selecciones continúa este domingo 4 de octubre con una nueva jornada de la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League, con partidos importantes tanto en Europa como en nuestra región. Todos los horarios están ajustados a hora de Honduras.

La actividad europea tendrá su tramo más importante a las 12:45 p. m., cuando se disputen cuatro partidos de la Liga A y B. Grecia enfrentará a Alemania, Países Bajos se medirá con Serbia, Portugal recibirá a Noruega y Gales jugará contra Dinamarca. A la misma hora, Irlanda enfrentará a Israel.

Mientras tanto, en la Concacaf Nations League también habrá una intensa jornada. La acción comenzará a la 1:00 p. m. con Guyana vs. Dominica y Turcas y Caicos vs. Islas Vírgenes Británicas.

A las 2:00 p. m., Bahamas enfrentará a Islas Vírgenes de Estados Unidos. La jornada de Concacaf continuará a las 4:00 p. m. con Trinidad y Tobago vs. Curazao, mientras que a las 5:00 p. m. se disputarán Costa Rica vs. Haití y a las 8:00 p.m Nicaragua vs. República Dominicana.