Costa Rica se juega el descenso: partidos de HOY en UEFA y Concacaf Nations League

La actividad de selecciones continúa este domingo 4 de octubre con una nueva jornada de la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League, con partidos importantes tanto en Europa como en nuestra región. Todos los horarios están ajustados a hora de Honduras.
En la UEFA Nations League, la jornada comenzó a las 7:00 a. m. con el partido entre Azerbaiyán y Lituania, correspondiente a la Liga D. Posteriormente, a las 10:00 a. m., se disputarán dos encuentros: Kosovo vs. Austria y Malta vs. Andorra.
La actividad europea tendrá su tramo más importante a las 12:45 p. m., cuando se disputen cuatro partidos de la Liga A y B. Grecia enfrentará a Alemania, Países Bajos se medirá con Serbia, Portugal recibirá a Noruega y Gales jugará contra Dinamarca. A la misma hora, Irlanda enfrentará a Israel.
Mientras tanto, en la Concacaf Nations League también habrá una intensa jornada. La acción comenzará a la 1:00 p. m. con Guyana vs. Dominica y Turcas y Caicos vs. Islas Vírgenes Británicas.
A las 2:00 p. m., Bahamas enfrentará a Islas Vírgenes de Estados Unidos. La jornada de Concacaf continuará a las 4:00 p. m. con Trinidad y Tobago vs. Curazao, mientras que a las 5:00 p. m. se disputarán Costa Rica vs. Haití y a las 8:00 p.m Nicaragua vs. República Dominicana.
PARTIDOS DE HOY — DOMINGO 4 DE OCTUBRE
-UEFA Nations League
Azerbaiyán vs. Lituania — 7:00 a. m.
Kosovo vs. Austria — 10:00 a. m.
Malta vs. Andorra — 10:00 a. m.
Grecia vs. Alemania — 12:45 p. m.
Países Bajos vs. Serbia — 12:45 p. m.
Portugal vs. Noruega — 12:45 p. m.
Gales vs. Dinamarca — 12:45 p. m.
Irlanda vs. Israel — 12:45 p. m.
-Concacaf Nations League
Guyana vs. Dominica — 1:00 P. m.
Turcas y Caicos vs. Islas Vírgenes Británicas — 2:00 P. m.
Bahamas vs. Islas Vírgenes de Estados Unidos — 2:00 Pm. m.
Aruba vs. Anguila — 5:00 p. m.
Puerto Rico vs. Islas Caimán — 4:00 p. m.
Trinidad y Tobago vs. Curazao — 4:00 p. m.
Costa Rica vs. Haití — 6:00 p. m.
Nicaragua vs. República Dominicana — 8:00 p. m.