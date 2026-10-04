  1. Internacionales

Costa Rica se juega el descenso: partidos de HOY en UEFA y Concacaf Nations League

Nations League: así se jugarán los partidos de este domingo 4 de octubre

Costa Rica se juega el descenso: partidos de HOY en UEFA y Concacaf Nations League

Estos son todos los partidos que se jugarán hoy en la UEFA y CONCACAF Nations League
04 de octubre de 2026 a las 07:53

La actividad de selecciones continúa este domingo 4 de octubre con una nueva jornada de la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League, con partidos importantes tanto en Europa como en nuestra región. Todos los horarios están ajustados a hora de Honduras.

En la UEFA Nations League, la jornada comenzó a las 7:00 a. m. con el partido entre Azerbaiyán y Lituania, correspondiente a la Liga D. Posteriormente, a las 10:00 a. m., se disputarán dos encuentros: Kosovo vs. Austria y Malta vs. Andorra.

La actividad europea tendrá su tramo más importante a las 12:45 p. m., cuando se disputen cuatro partidos de la Liga A y B. Grecia enfrentará a Alemania, Países Bajos se medirá con Serbia, Portugal recibirá a Noruega y Gales jugará contra Dinamarca. A la misma hora, Irlanda enfrentará a Israel.

Mientras tanto, en la Concacaf Nations League también habrá una intensa jornada. La acción comenzará a la 1:00 p. m. con Guyana vs. Dominica y Turcas y Caicos vs. Islas Vírgenes Británicas.

A las 2:00 p. m., Bahamas enfrentará a Islas Vírgenes de Estados Unidos. La jornada de Concacaf continuará a las 4:00 p. m. con Trinidad y Tobago vs. Curazao, mientras que a las 5:00 p. m. se disputarán Costa Rica vs. Haití y a las 8:00 p.m Nicaragua vs. República Dominicana.

Estados Unidos golea a México, que jugó uno de sus peores partidos en mucho tiempo

PARTIDOS DE HOY — DOMINGO 4 DE OCTUBRE

-UEFA Nations League

Azerbaiyán vs. Lituania — 7:00 a. m.
Kosovo vs. Austria — 10:00 a. m.
Malta vs. Andorra — 10:00 a. m.
Grecia vs. Alemania — 12:45 p. m.
Países Bajos vs. Serbia — 12:45 p. m.
Portugal vs. Noruega — 12:45 p. m.
Gales vs. Dinamarca — 12:45 p. m.
Irlanda vs. Israel — 12:45 p. m.

-Concacaf Nations League

Guyana vs. Dominica — 1:00 P. m.
Turcas y Caicos vs. Islas Vírgenes Británicas — 2:00 P. m.
Bahamas vs. Islas Vírgenes de Estados Unidos — 2:00 Pm. m.
Aruba vs. Anguila — 5:00 p. m.
Puerto Rico vs. Islas Caimán — 4:00 p. m.
Trinidad y Tobago vs. Curazao — 4:00 p. m.
Costa Rica vs. Haití — 6:00 p. m.
Nicaragua vs. República Dominicana — 8:00 p. m.



Unime ahora al canal
Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias