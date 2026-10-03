Estados Unidos golea a México, que jugó uno de sus peores partidos en mucho tiempo

La Selección de Estados Unidos sacó provecho de dos errores del guardameta Raúl Rangel y uno del defensa Diego Campillo, para golear este sábado por 3-0 a México, en un amistoso en Glendale (Arizona, EE.UU.). En el State Farm Stadium, Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman convirtieron por el cuadro del seleccionador Mauricio Pochettino, que llegó a tres victorias en tres apariciones después de la Copa Mundial.

México comenzó mejor; tuvo la posesión de la pelota y en el minuto 4 estuvo cerca de tomar ventaja, pero Santiago Giménez se fue en blanco en su intento de remate. Estados Unidos se plantó bien; detuvo los avances de los rivales y en el 28 tomó ventaja, cuando Hall se hizo de un balón rebotado por el guardameta Raúl Rangel y lo metió en la red, el 1-0.

Giménez volvió a tener en sus botines la posibilidad de anotar, en el 44, pero disparó por fuera. Los estadounidenses comenzaron mejor en la segunda mitad, México ajustó y, después de 10 minutos, emparejó el partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el 58, Roberto Alvarado creó peligro con un disparo despejado por el guardameta Diego Kochen. El portero Rangel confirmó en el 63 estar en una de las peores noches de su carrera. Cuando México había mejorado, el guardameta le regaló un balón a Sullivan, quien con el campo libre tocó a puerta de zurda, el 2-0.