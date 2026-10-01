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UEFA Nations League: la cenicienta del grupo hace tropezar a Xavi Hernández

Xavi Hernández resucita a Países Bajos y frena a Grecia que está por encima de dos potencias mundiales

01 de octubre de 2026 a las 14:52

Países Bajos rescató un empate ante Grecia (2-2) después de una primera parte desastrosa, transformado por el triple cambio de Xavi Hernández en el descanso y premiado en el minuto 89 por Tijjani Reijnders, autor del tanto que completó la remontada y evitó la primera derrota del técnico español como seleccionador neerlandés.

El encuentro tuvo dos caras opuestas. Grecia gobernó la primera con una superioridad incontestable y alcanzó el descanso con dos goles de ventaja; Países Bajos dominó la segunda, marcó por medio de Virgil van Dijk, celebró otros dos tantos anulados a Denzel Dumfries y encontró al final un empate que parecía inevitable.

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Grecia ha dejado de ser la selección señalada como candidata a pelear por la permanencia para convertirse en una realidad. En tres jornadas se ha desprendido de sus complejos y ha presentado su candidatura al liderato de un grupo con dos potencias históricas. Dos victorias, un empate y la huella de Ivan Jovanovic, que ha construido un equipo organizado sin volverlo temeroso, intenso sin convertirlo en rudimentario.

Giorgos Masouras anotó el 2-0 del partido antes de finalizar el primer tiempo.

Giorgos Masouras anotó el 2-0 del partido antes de finalizar el primer tiempo.

 (ACHILLEAS CHIRAS / EFE)

El técnico serbio retocó la formación que había conquistado Alemania con las entradas de Saliakas, Kourbelis e Ioannidis. Xavi fue más lejos después del triunfo en Serbia: cambió cuatro piezas, reconstruyó el centro del campo con Guus Til y Quinten Timber y concedió la titularidad a Van Bommel ante la ausencia del lesionado Gakpo.

Nada funcionó inicialmente para Países Bajos. Grecia se adueñó del encuentro, ganó los duelos y encontró espacios ante un rival desconcertado. Summerville dejó en las manos de Tzolakis un disparo lejano y dócil y esa fue toda la producción ofensiva neerlandesa durante una primera mitad de abrumadora superioridad local.

Tzolis fue el primero en avisar. Llegó a marcar, aunque su tanto fue anulado porque Pavlidis, adelantado, se cruzó en la trayectoria del disparo. Poco después, el delantero sufrió una lesión muscular y cedió su puesto a Masouras.

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Cambió el protagonista, pero no el guion. Recién incorporado, Masouras prolongó de cabeza un balón largo y dejó a Ioannidis frente a Verbruggen. El delantero avanzó con convicción y abrió el marcador con un derechazo ajustado al palo.

Países Bajos no encontró respuesta y terminó por colaborar en su propio castigo. En el tiempo añadido, Van Bommel retrasó desde la banda un balón que atravesó inexplicablemente el espacio entre Van Dijk y Veerman. Ioannidis aceptó el regalo y sirvió el pase de la muerte a Masouras, que culminó a placer una primera mitad perfecta.

Tijjani Reijnders anotó el empate de Países Bajos ante Grecia

Tijjani Reijnders anotó el empate de Países Bajos ante Grecia

 (ACHILLEAS CHIRAS / EFE)

Xavi reconoció el desastre y reconstruyó el equipo en el descanso. Retiró a Van Bommel, Guus Til y Quinten Timber y dio entrada a Noa Lang, Reijnders y Gravenberch. Países Bajos ganó velocidad, autoridad con el balón y una profundidad quenunca había mostrado.

Grecia retrocedió de golpe y comenzó a defender demasiado cerca de Tzolakis. Van Dijk redujo la distancia con un cabezazo a la salida de un córner y Dumfries llegó a celebrar otras dos veces el empate. En ambas apareció el fuera de juego para rescatar momentáneamente a un conjunto heleno cada vez más encogido.

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Países Bajos pasó de no existir a instalarse alrededor del área griega. Insistió hasta que Reijnders, ya en el minuto 89, recibió dentro del área y conectó un buen disparo que atravesó las piernas de Tzolakis. La selección de Jovanovic dejó escapar una victoria que parecía asegurada; Xavi evitó su primera derrota después de corregir desde el banquillo todos los errores con los que había comenzado el partido.

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Con este resultado, Grecia, la cenicienta del grupo, es líder con 7 puntos, Países Bajos le sigue con 5, Alemania con 4 y Serbia es última sin sumar.

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Agencia EFE
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