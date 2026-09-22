Alenis Vargas reaparece con la H y deja contundente frase: “Ya vengo listo"

La Selección de Honduras poco a poco va completando su grupo y la noche de este martes se sumó un nuevo legionario: Alenis Vargas. El jugador del Manisa FK, de Turq|uía, afrontará un nuevo episodio con la Bicolor y atendió a los medios de comunicación tras su llegada al país. El atacante explicó el percance que tuvo para poder arribar a Honduras y cómo este retrasó su llegada a la concentración. En esa misma línea, habló sobre si esta situación podría ser un impedimento para ser tomado en cuenta por el técnico español José Francisco Molina en los siguientes compromisos de la "H". Alenis Vargas estuvo ausente en el segundo amistoso de la Bicolor bajo el mando del estratega español ante Argentina, luego de ser desafectado de la convocatoria pasada. Para esta Fecha FIFA, el delantero recibió nuevamente el llamado, ahora de cara a un partido oficial, y buscará ser tomado en cuenta para los duelos de la Nations League de Concacaf.





DECLARACIONES DE ALENIS VARGAS

- ¿Cómo te sentís al estar nuevamente en esta convocatoria?

La verdad que muy contento, agradecer por las oportunidades, una nueva chance para poder representar al país, que creo que es el orgullo más grande que uno como jugador puede tener. Y nada, ahora hay que hacer las cosas de la mejor manera y que Dios nos guíe a todos por el camino del bien. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE - Fuiste desafectado de la convocatoria pasada contra Argentina. ¿Cómo te sentís de volver a estar con la Selección y ahora trabajar también para partidos oficiales?

Muy alegre, la verdad. Creo que es feo cuando no puedes estar por cosas que salen de tus manos, pero bueno, ya todo eso quedó en el pasado, ahora pues me enfoco en el presente, hacer las cosas bien, tener un buen visto y preparado para estar representando de la mejor manera. - ¿Qué Alenis vamos a ver en esta Selección Nacional? Sabemos que ya debutaste, pero ¿qué Alenis vamos a ver diferente de lo que has mostrado?

Creo que un poco más maduro de lo que era antes, siendo más consciente del impacto que puedo generar en el juego y nada, ansioso de poder empezar. - Vuelves a tener la confianza del profesor Molina. ¿Cómo te sentís formar parte de esta Selección Nacional y ya conseguir otra convocatoria de manera consecutiva?

No, muy bien. La verdad que conforme a lo que hemos venido trabajando, este es el reflejo que es parte del sacrificio que hacemos día a día y, la verdad que el grupo estamos unidos, un grupo muy bonito del cual estoy muy orgulloso de ser parte, que tenga resultados.