Reyes dice su principal sueño con Honduras y es contundente: "Tenemos garra"

El seleccionado nacional José Alejandro Reyes habló en conferencia de prensa previo al partido de este viernes entre Honduras y Surinam por la Nations League, donde destacó la tradicional “garra catracha” que caracteriza a la Bicolor y aseguró que el grupo está enfocado en afrontar a Jamaica, Martinica y Surinam. El mediocampista también dejó claro su deseo de mantenerse en el proceso de José Francisco Molina, defendiendo su regreso a la Selección: “Si hubiera estado borrado, creo que no estaría aquí”. Además, Reyes confesó que “el Mundial es mi mayor sueño” y expresó su ilusión de que Honduras pueda conseguir la clasificación: “Ojalá logremos la Copa del Mundo”.





CONFERENCIA DE PRENSA

- Un gran torneo en la Copa Centroamericana, pero ahora se viene este reto en la Bicolor, ¿cómo lo afrontan?

Venimos bastante bien, cada quien de hacer su trabajo, su papel en cada uno de sus clubes. Obviamente con la motivación de poder estar aquí en la selección, que siempre se ha manifestado que es una alegría enorme, poder estar aquí representando al país y más sabiendo lo que se nos viene en los cuatro partidos que tenemos ahorita. Esperar, pues, poder hacer las cosas bastante bien para poder avanzar de fase. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE - Justamente hablando de la fase, ¿qué análisis han podido sacar ustedes o si en lo personal se ha tomado el tiempo de analizar a los rivales que van a enfrentar ahorita en esta fase de la Nations League?

Por lo que yo he visto de las selecciones contra las que vamos a jugar, siento que Jamaica es una selección que ha venido haciendo las cosas bien desde hace un tiempo atrás. El caso de Martinica y Surinam igual son selecciones, países que creo que futbolísticamente han ido en un crecimiento importante. Tienen muy buenos jugadores, están muy bien dirigidas ambas selecciones. Creo que por ahí todavía estamos con los temas de análisis, el cuerpo técnico y todo, que en su momento ya nos reunirán para mostrarnos tanto fortalezas como debilidades de ambas selecciones. Pero no, nosotros enfocarnos en nosotros, en poder trabajar de la mejor manera para poder llegar al partido el viernes a 100 por ciento. - ¿De qué se tienen que cuidar las demás selecciones con esta nueva selección de Honduras? Tienen bastantes jugadores jóvenes, tienen una nueva idea de juego. ¿Cómo lo asimilan todos y, en lo personal, cómo te sientes con esta idea de juego de la selección del profesor Francisco Molina?

Honduras es algo que lo ha caracterizado a lo largo de los años. Como bien ustedes conocen, el tema es el garra-catracha. Siento que Honduras nunca ha dejado de ser una selección, un equipo que pelea desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Obviamente, como bien decís, hay un cambio de idea. Tenemos un cuerpo técnico que tiene muchísimo conocimiento, que se toma bastante el tiempo de ver el rendimiento de cada jugador por equipo. Nosotros ya ahora nos tocará adaptarnos a lo que ellos traen para nosotros. Siento que en los últimos partidos que hemos jugado amistosos se ha visto, al menos yo personalmente he visto un cambio, en cuanto a la manera de jugar del equipo, en cuanto a tenencia de balón y toda intensidad. Es un equipo joven, como bien decís, y por ende cada jugador que llega a la selección viene con mucha hambre. Entonces yo esperaría solo cosas positivas y buenas de cada compañero en la selección.

- Ayer decía el profe Molina: “Los 26 que están aquí me encantan. Para mí son los mejores hoy por hoy del país, aunque me gustaría tener más”. La pregunta es, para vos, el hecho de que ya estás acá, que te has metido en la lista de José Molina, mantenerte acá, porque el proceso es larguísimo, esto apenas comienza. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tienes que hacer para poder sostenerte en este proceso de selección nacional?

Pues lo que tengo que hacer es trabajar, seguir trabajando fuerte en mi equipo, tratar de seguir haciendo las cosas bien en el equipo, obviamente tomar en cuenta las recomendaciones que aquí el profe Molina, el preparador físico, te dan para poder trabajar y fortalecer esas cosas, esos detalles en el equipo. Pero hoy por hoy me siento muy agradecido, me siento privilegiado, orgulloso del trabajo que he podido hacer en el equipo, que me ha ayudado a abrirme las puertas aquí en la selección. Y nada, enfocarme también en el equipo, hacer las cosas al 100, que logremos, ojalá clasifiquemos a la Copa del Mundo, que logramos la Copa Centroamericana, sería un sueño. Todo eso, obviamente, acompañado del trabajo de todo el grupo, del buen rendimiento del equipo, pero enfocarme en hacer las cosas, trabajar al 100 para poder siempre estar siendo tomado en cuenta aquí en la selección. - Nos decía David Ruiz el domingo que llegó: “Quiero consolidarme y dejar un legado en la selección”. ¿Tienen ese mismo pensamiento vos, Alejandro, sabiendo que la competencia dentro del once es complicada por el hecho de que normalmente los legionarios son los que toman la batuta como titulares?

La verdad que sí, como bien decía Ruiz, siento que compartimos el mismo pensamiento. Yo personalmente lo he manifestado siempre a lo largo de mi carrera, que lo más hermoso es estar en una selección. Hoy que estoy aquí, estoy claro de que tengo que pelear mi puesto, sea con quien sea, con mis compañeros, obviamente, de una manera sana, la competencia sana, pero sí esforzarme al máximo porque yo quiero, sueño y deseo estar aquí siempre. Poderme clasificar a un Mundial es mi mayor sueño, creo yo, como futbolista. Pero sé que para eso, para poder estar, para poder permanecer en la selección, obviamente tenés que trabajar fuerte entre equipos, así como lo decía antes. Entonces, enfocarme en eso, enfocarme y saber también, creo que de que tengo la capacidad de poder estar aquí y tratar de hacer las cosas bien, de ser un profesional siempre. - De estar borrado, de no ser tomado en cuenta nunca, a la hora de hacerte un indiscutible con la nueva era de Molina, ¿qué te cambió la vida esto? Venir a Honduras, después de estar en Costa Rica, de haber pasado por España, luego irte para Comayagua, irte para Costa Rica, y ahora ser un indiscutible en este inicio del proceso con Molina, ¿qué te cambió la vida en este momento?

Todo cambio ha sido para bien. Desde que regresé a Costa Rica, traía en mente un par de cositas, poder lograr un campeonato nuevamente. Tenía bastantes años de no salir campeón. Como vos decís, no sé si borrado, porque si hubiera estado borrado, creo que no estaría aquí, pero sí estuve bastante tiempo ausente de la selección. Durante todo ese tiempo que estuve ausente, siempre mantuve la esperanza de en algún momento volver, nunca bajé los brazos, traté de seguir trabajando siempre, a pesar de que en esos momentos el llamado no llegaba. Pero, como te digo, traté de no bajar los brazos nunca, de seguir trabajando. En Costa Rica, gracias a Dios, las cosas me salieron muy bien. Llegué a Motagua, fue una decisión un poco difícil de tomar con mi familia, por el hecho de que yo quería seguir en el extranjero y demás, pero al final se tomó la decisión, vine, y las cosas, gracias a Dios, me han salido de la mejor manera. Pudimos lograr un campeonato en mi primer torneo, pude volver a la selección, que era lo que yo siempre quería. Entonces, nada, la verdad que estoy muy agradecido con Dios, con el profe Molina, por la oportunidad que él me está dando, la oportunidad que me está dando Dios de estar aquí, de haber podido sacar ese campeonato tan importante para la gente de Motagua. Y nada, muy agradecido y muy motivado también por lo que estoy viviendo hoy.