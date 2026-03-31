Menjívar rescata la resiliencia de Honduras: "Siempre fuimos al frente a pesar de estar dos veces abajo en el marcador"

La era de la<b> Selección de Honduras</b> con <b>José Francisco Molin</b>a ya comenzó y este martes 31 de agosto rescataron <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-vs-peru-video-goles-mejores-jugadas-amistoso-GH29952260" target="_blank">un agónico 2-2 ante Perú</a></b> en el Estadio Butarque en España. La Bicolor mostró una nueva imagen y luego del partido los jugadores mostraron sus sensaciones tras el amistoso en el Viejo Continente.Uno de ellos fue el experimentado portero <b>Edrick Menjívar</b>, quien fue capitán ante el conjunto sudamericano. El guardameta del <b>Olimpia </b>reveló lo que hablaron con el estratega español luego del empate en su debut y destacó el trabajo de los jóvenes en el juego.Además, resaltó que la Bicolor no se quedó con los brazos cruzados, pese a que iban abajo en el marcador en las dos ocasiones: "En ningún momento nos vimos más abajo que Perú".