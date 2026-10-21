El resultado de la Sub-17 de Honduras frente al Atlético previo al Mundial

La Selección Sub-17 de Honduras disputó este jueves su segundo partido amistoso en tierras españolas, donde cayó con marcador de 4-1 frente a las fuerzas básicas del Atlético de Madrid en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Wanda. El equipo dirigido por el estratega Merling Paz afrontó este compromiso como una prueba de fuego dentro de su gira europea, luego de haber dejado una gran impresión el día miércoles tras igualar 0-0 frente al Real Madrid.

Para hacerle frente al conjunto colchonero, el técnico hondureño apostó por una alineación titular integrada por Manel Reixach, Kevin Gyamfi, Cristopher Connor, Jonathan Claros, Mike Arana, Carlos López, Diego Matute, Welson Jiménez, Yago Matute, Darwin Cruz y Milton Moya. A pesar de no obtener el resultado esperado en el marcador, este choque ante un rival de alto nivel le permitió al plantel juvenil sumar minutos valiosos de competencia y llevarse un valioso fogueo internacional en su preparación rumbo al Mundial de la categoría. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La estrategia de la Federación de Fútbol de Honduras apunta a saturar de roce internacional a esta generación de futbolistas, garantizando que el equipo alcance su máximo techo competitivo antes de emprender el viaje a Medio Oriente.

Una vez concluidos sus amistosos en Europa, la "Mini H" enfocará toda su atención en la Copa del Mundo Sub-17, donde quedó encuadrada en un exigente Grupo L junto a las selecciones de Serbia, Colombia y Japón con la meta de clasificar a la segunda ronda. El calendario del combinado catracho para la fase de grupos iniciará el sábado 21 de noviembre frente a Serbia a las 6:30 a. m., continuará el martes 24 ante Colombia a las 9:30 a. m. y finalizará el sábado 28 de noviembre contra Japón a las 7:00 a. m.

