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Fin a la tradición: la primera contundente decisión que se tomó en el vestuario de Honduras en la era de José Molina

Diario DIEZ conoció que los líderes de la Selección de Honduras han cortado una larga tradición que ha sido muy críticada en la Bicolor.

  • Fin a la tradición: la primera contundente decisión que se tomó en el vestuario de Honduras en la era de José Molina

    Honduras corta la tradición de cortar el pelo a los futbolistas debutantes en la era de José Francisco Molina.
2026-03-31

La nueva etapa de la Selección de Honduras bajo el mando de José Francisco Molina no solo comenzó con un empate alentador ante Perú, sino también con una decisión firme dentro del vestuario que marca un cambio cultural en la Bicolor.

Tras el amistoso disputado en Madrid, España, Diario DIEZ conoció que los líderes del grupo han determinado poner fin a una de las tradiciones más comentadas en los últimos años: el corte de cabello a los jugadores que debutaban con la camiseta cinco estrellas.

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A partir de ahora, los futbolistas que tengan su estreno con Honduras ya no serán rapados y podrán regresar a sus clubes tal como llegaron. Esta práctica había sido objeto de críticas, especialmente en momentos de derrotas o eliminaciones, por lo que la decisión busca cerrar ese capítulo y proyectar una nueva imagen del grupo.

Este cambio llega en la nueva era con Molina, quien ha apostado por una renovación importante, dándole protagonismo a varios jóvenes en su primer partido al frente del equipo. Desde el inicio, el técnico hizo debutar al defensor del Motagua, Giancarlo Zacaza, quien disputó los 90 minutos, y también le dio minutos a Darlin Mencía, lateral zurdo de 23 años originario de San Antonio, Sulaco, Yoro, y actual jugador del Montevideo Wanderers de Uruguay, quien además marcó el gol del empate.

Otro de los nombres que destacó fue el de Mike Arana, extremo izquierdo del Real España de apenas 17 años, quien se convirtió en el futbolista más joven en vestir la camiseta de la selección mayor, superando el registro de Dereck Moncada, que había debutado con 18 años ante Nicaragua en noviembre pasado.

La lista de debutantes también incluyó a los delanteros Erick Puerto, goleador del Platense, y Exon Arzú, joven del Real España que dejó algunos destellos interesantes, aunque todavía con aspectos por pulir. A ellos se suman otros futbolistas que ya habían tenido sus primeras experiencias en procesos anteriores, como Alejandro Reyes con Motagua en la era de Fabián Coito y Alenis Vargas, quien vio acción bajo el mando de Reinaldo Rueda en un duelo frente a Curazao.

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En el banco también quedaron varios jóvenes que aún esperan su oportunidad de debutar, como el portero Luis Enrique Ortiz, el defensor Clinton Bennett, el prometedor Leandro Padilla, de apenas 16 años y parte del Inter Miami, y Leonardo Posadas, quien milita en el Hamburgo II de Alemania.

Así, entre caras nuevas, oportunidades para la juventud y decisiones internas importantes, Honduras comienza a construir una nueva identidad. La eliminación de una tradición polémica dentro del vestuario no solo representa un gesto simbólico, sino también una señal clara de que la era de José Francisco Molina busca evolucionar tanto dentro como fuera del campo.

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Redacción web
Eduardo Solano

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
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