Fin a la tradición: la primera contundente decisión que se tomó en el vestuario de Honduras en la era de José Molina

En el banco también quedaron varios jóvenes que aún esperan su oportunidad de debutar, como el portero <b>Luis Enrique Ortiz</b>, el defensor <b>Clinton Bennett</b>, el prometedor <b>Leandro Padilla</b>, de apenas 16 años y parte del Inter Miami, y <b>Leonardo Posadas</b>, quien milita en el Hamburgo II de Alemania.Así, entre caras nuevas, oportunidades para la juventud y decisiones internas importantes, <b>Honduras </b>comienza a construir una nueva identidad. La eliminación de una tradición polémica dentro del vestuario no solo representa un gesto simbólico, sino también una señal clara de que la era de <b>José Francisco Molina </b>busca evolucionar tanto dentro como fuera del campo.