Fin a la tradición: la primera contundente decisión que se tomó en el vestuario de Honduras en la era de José Molina

Tras el amistoso disputado en Madrid, España, Diario DIEZ conoció que los líderes del grupo han determinado poner fin a una de las tradiciones más comentadas en los últimos años: el corte de cabello a los jugadores que debutaban con la camiseta cinco estrellas.

La nueva etapa de la Selección de Honduras bajo el mando de José Francisco Molina no solo comenzó con un empate alentador ante Perú , sino también con una decisión firme dentro del vestuario que marca un cambio cultural en la Bicolor.

A partir de ahora, los futbolistas que tengan su estreno con Honduras ya no serán rapados y podrán regresar a sus clubes tal como llegaron. Esta práctica había sido objeto de críticas, especialmente en momentos de derrotas o eliminaciones, por lo que la decisión busca cerrar ese capítulo y proyectar una nueva imagen del grupo.

Este cambio llega en la nueva era con Molina, quien ha apostado por una renovación importante, dándole protagonismo a varios jóvenes en su primer partido al frente del equipo. Desde el inicio, el técnico hizo debutar al defensor del Motagua, Giancarlo Zacaza, quien disputó los 90 minutos, y también le dio minutos a Darlin Mencía, lateral zurdo de 23 años originario de San Antonio, Sulaco, Yoro, y actual jugador del Montevideo Wanderers de Uruguay, quien además marcó el gol del empate.

Otro de los nombres que destacó fue el de Mike Arana, extremo izquierdo del Real España de apenas 17 años, quien se convirtió en el futbolista más joven en vestir la camiseta de la selección mayor, superando el registro de Dereck Moncada, que había debutado con 18 años ante Nicaragua en noviembre pasado.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La lista de debutantes también incluyó a los delanteros Erick Puerto, goleador del Platense, y Exon Arzú, joven del Real España que dejó algunos destellos interesantes, aunque todavía con aspectos por pulir. A ellos se suman otros futbolistas que ya habían tenido sus primeras experiencias en procesos anteriores, como Alejandro Reyes con Motagua en la era de Fabián Coito y Alenis Vargas, quien vio acción bajo el mando de Reinaldo Rueda en un duelo frente a Curazao.