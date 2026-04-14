Alenis Vargas confiesa qué le sorprendió de Turquía y lo diferente en la Selección de Honduras: "Antes era seguir un patrón"

<b>¿No hay problemas de guerra por allá?</b><br /><br />Todo tranquilo. Yo tenía cierto miedo por todo lo que está pasando en el mundo, pero no se ha escuchado nada negativo. Turquía es un país bastante estable en ese sentido, al menos en la zona donde estoy.<b>El latino y el hondureño suelen ser muy alegres. ¿No hay prohibiciones allá?</b><br /><br />La religión. Cuando llegué era mes de Ramadán y no comen durante el día, solo en la noche. También hay bocinas que emiten un cántico que es como un llamado a orar. La primera vez me asusté porque no sabía qué era, sonaba como un lamento no entiendo que dicen, pero así suena. Luego entendí que es parte de su cultura y me fui acostumbrando. Incluso ves a la gente detener el tráfico porque se detienen en la calle para hincarse y ponerse a orar.<b>¿Y en los equipos hay alguna tradición especial antes de los partidos?</b><br /><br />No, aquí cada jugador se motiva a su manera. Está la charla normal del entrenador, pero no hay rituales como tal. En cuanto a la comunicación, usamos un traductor: yo hablo en inglés y él traduce al turco, y viceversa.<b>¿Has aprendido algo del idioma turco?</b><br /><br />Muy poco, lo básico. Pero si me quedo más tiempo, quiero aprender más porque es importante dentro del campo. A veces necesitas comunicar movimientos y, si no sabes el idioma, se complica. Una vez me paso que mis compañeros internacionales no estaban jugando todos y cerca de mí solo tenía jugadores turcos y yo quería expresar algo o que me hicieran algún movimiento y no encontraba la forma de decirle.<b>En Finlandia decías que te veían como “exótico”. ¿En Turquía pasa lo mismo y más con ese Flow de Denis Rodman?</b><br /><br />Sí, algo parecido. Aquí si nos vamos al color de piel las únicas personas que veo de color de piel negra son jugadores, mis compañeros, luego no he visto. Yo salgo rara vez, pero cuando salgo hay gente que me queda viendo. Yo no era de pintarme el pelo, pero un día en vacaciones lo hice, me gustó y lo dejé así. Aquí la gente es bien conservadora y por eso les sorprende verlo a uno.<b>¿Has sufrido racismo?</b><br /><br />No, gracias a Dios no he tenido problemas. Puede que digan cosas, pero como no entiendo el idioma, tampoco les doy importancia.<b>Tu partido contra Perú marcó un antes y un después en la Selección. ¿Cómo lo viviste?</b><br /><br />Muy contento. Porque siempre ha sido algo que yo he querido, ser parte de la Selección. Estoy muy motivado por seguir. Yo trato de no ver muchas las redes porque, así como te dicen cosas buenas, te dicen negativas. Es una sensación bonita ponerse la camisa de la H y la mentalidad cambia porque uno piensa cuantas personas quieren esta oportunidad, así que debo hacerlo bien. Ese día las cosas me salieron y pudimos empatar.<b>Al parecer José Molina estuvo muy satisfecho con tu participación, ¿qué has podido hablar con él?</b><br /><br />Habló conmigo personalmente y me pidió que hiciera lo mismo que en mi club: encarar, buscar espacios y jugar con libertad. Me dio confianza desde el inicio y eso fue clave. Me mencionó que me han venido siguiendo y que sabía de que era capaz es por eso me daba ese grado de confianza.<b>¿Qué te sorprendió de este nuevo cuerpo técnico?</b><br /><br />Te voy a hablar por mí. La libertad de acción, siento que antes era más seguir un patrón y ahora el futbolista puede hacer lo que realmente puede. Antes solo iba, solo estaba ahí; sin embargo, ahora me siento parte porque que te pregunten cómo va tu día, si te sentiste bien en el juego o si no si no se siente alguna molestia. Esa atención hace sentir la diferencia. Pero igualmente solo tengo palabras de agradecimiento para el profe Rueda porque fue él quien me llevó y se atrevió a llamarme.