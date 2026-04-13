Dereck Moncada se luce con asistencia, pero le anulan un golazo al hondureño con Internacional de Bogotá en Colombia

El hondureño <b>Dereck Moncada </b>fue protagonista en el duelo del <b>Internacional de Bogotá </b>ante <b>Alianza FC </b>por la jornada 16, aunque su actuación terminó con sabor agridulce tras la anulación de un gol que pudo significar el empate para su equipo.El atacante catracho apareció al minuto 52 cuando su equipo caía 0-1, llegando sin marca al área tras un centro de <b>Sanguinetti</b>. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/tecnico-inter-bogota-revela-clave-exito-dereck-moncada-primero-llegar-entrenamiento-no-tiene-techo-GL29996312" target="_blank">Moncada</a> </b>controló el balón con el pecho y definió de derecha con gran calidad para igualar el marcador, desatando la celebración de sus compañeros y del propio asistente, quien incluso le agradeció por la jugada.