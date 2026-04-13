Dereck Moncada se luce con asistencia, pero le anulan un golazo al hondureño con Internacional de Bogotá en Colombia

El hondureño Dereck Moncada fue protagonista en el duelo del Internacional de Bogotá ante Alianza FC por la jornada 16, aunque su actuación terminó con sabor agridulce tras la anulación de un gol que pudo significar el empate para su equipo. El atacante catracho apareció al minuto 52 cuando su equipo caía 0-1, llegando sin marca al área tras un centro de Sanguinetti. Moncada controló el balón con el pecho y definió de derecha con gran calidad para igualar el marcador, desatando la celebración de sus compañeros y del propio asistente, quien incluso le agradeció por la jugada.

Sin embargo, la alegría duró poco. Tras la revisión del VAR, el tanto fue invalidado por posición adelantada, dejando sin efecto lo que era uno de los mejores goles del encuentro. De esta manera, el Inter de Bogotá no pudo reflejar en el marcador la acción del hondureño. Minutos más tarde, Guillermo Sanguinetti le dio el balón de primera al hondureño y Dereck, sin controlar ni pensarlo dos veces, punteó como pudo el esférico para dejar en solitario al delantero que empataría el encuentro tras la asistencia del catracho. Pese a ello, Moncada sigue destacando en el conjunto capitalino, donde suma 14 participaciones y cinco goles, consolidándose como uno de los jugadores más importantes del equipo y una de las promesas hondureñas que militan en el extranjero. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE