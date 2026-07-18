Andy Nájar volvió tras superar lesión y celebró triunfo con Nashville en la MLS

Los hondureños Andy Nájar y Bryan Acosta tuvieron un regreso triunfal con el Nashville SC, que derrotó 1-0 al Atlanta United en la reanudación de la Major League Soccer (MLS) tras el parón provocado por la disputa de la Copa del Mundo 2026.
La principal noticia para el fútbol hondureño fue el esperado retorno de Andy Nájar, quien volvió a disputar un partido oficial luego de superar la lesión muscular que sufrió a finales de abril durante un compromiso de la Copa de Campeones de la Concacaf. El experimentado lateral aprovechó las semanas de inactividad para completar su recuperación y volver a estar disponible para el cuerpo técnico.
Tanto Nájar como Bryan Acosta iniciaron el encuentro en el banco de suplentes, pero ingresaron al minuto 63 con la misión de darle mayor intensidad y equilibrio al conjunto de Nashville. Acosta reemplazó al noruego Edvard Tagseth, mientras que Nájar ocupó el lugar de Josh Bauer.
La entrada de los dos catrachos tuvo un impacto positivo en el desarrollo del partido. Apenas diez minutos después de sus ingresos, el Nashville encontró el premio al esfuerzo con un gol del delantero ghanés Shkaur Mohammed, quien marcó al minuto 74 para desatar la celebración de la afición local.
Con la ventaja en el marcador, el equipo dirigido por B.J. Callaghan administró el partido con inteligencia y mantuvo el control hasta el pitazo final, asegurando tres puntos valiosos en el reinicio de la temporada.
La victoria permite al Nashville SC consolidarse en la cima de la Conferencia Este con 36 puntos en 15 partidos, ampliando a cinco unidades su ventaja sobre el Inter Miami, que también ha disputado la misma cantidad de encuentros y continúa como su principal perseguidor.
Para Andy Nájar, el regreso representa una excelente noticia a nivel de club, ya que recupera ritmo de competencia después de varios meses fuera de las canchas. Mientras tanto, Bryan Acosta continúa sumando minutos y protagonismo en uno de los equipos más sólidos de la presente campaña de la MLS.