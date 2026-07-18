Andy Nájar volvió tras superar lesión y celebró triunfo con Nashville en la MLS

Los hondureños Andy Nájar y Bryan Acosta tuvieron un regreso triunfal con el Nashville SC, que derrotó 1-0 al Atlanta United en la reanudación de la Major League Soccer (MLS) tras el parón provocado por la disputa de la Copa del Mundo 2026. La principal noticia para el fútbol hondureño fue el esperado retorno de Andy Nájar, quien volvió a disputar un partido oficial luego de superar la lesión muscular que sufrió a finales de abril durante un compromiso de la Copa de Campeones de la Concacaf. El experimentado lateral aprovechó las semanas de inactividad para completar su recuperación y volver a estar disponible para el cuerpo técnico.

Tanto Nájar como Bryan Acosta iniciaron el encuentro en el banco de suplentes, pero ingresaron al minuto 63 con la misión de darle mayor intensidad y equilibrio al conjunto de Nashville. Acosta reemplazó al noruego Edvard Tagseth, mientras que Nájar ocupó el lugar de Josh Bauer.