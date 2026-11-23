Honduras tiene un nuevo campeón en el balompié de los Estados Unidos. Alfredo Midence, quien conquistó la USL Championship con Sacramento Republic, luego de vencer a Louisville City FC 4-3 en tanda de penales.
El hondureño se ganó la titularidad, aportó en los playoffs y fue parte de un equipo que, desde su llegada, no conoció la derrota en los 17 partidos que disputaron.
Midence y Sacramento superaron la racha de 14 partidos lograda por el New York Red Bulls II, liderado por un joven Tyler Adams , que se alzó con el título hace una década.
Considerando la evolución de la liga en los últimos 10 años, el logro del Republic FC parece aún más destacable, con 13 de los resultados obtenidos contra clubes que se clasificaron para los playoffs del USL Championship, incluyendo victorias contra los tres equipos que terminaron entre los cuatro primeros en la Conferencia Oeste.
Alfredo Midence fue uno de los refuerzos de Sacramento Republic en una temporada que terminó con el título de la USL Championship, la segunda división del fútbol profesional de Estados Unidos. Desde su llegada, el equipo no perdió ningún partido y culminó la campaña como campeón.
Con sus actuaciones, Alfredo se ganó un lugar en el once titular durante varios encuentros y también aportó cuando entraba desde el banquillo. En las semifinales, dio la asistencia para el gol del empate, una jugada clave en el camino hacia el campeonato. Su aporte y perseverancia marcaron su paso por Sacramento.
Las cifras cuentan parte de la historia de Sacramento, pero tras la celebración ante un estadio abarrotado con 11.569 aficionados, la emoción y la unidad que se hicieron patentes en todo el equipo también se hicieron evidentes, culminando con una racha invicta récord que se tradujo en el título del Campeonato de la USL.