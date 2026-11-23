Honduras tiene un nuevo campeón en el balompié de los Estados Unidos. Alfredo Midence, quien conquistó la USL Championship con Sacramento Republic, luego de vencer a Louisville City FC 4-3 en tanda de penales. El hondureño se ganó la titularidad, aportó en los playoffs y fue parte de un equipo que, desde su llegada, no conoció la derrota en los 17 partidos que disputaron.

Midence y Sacramento superaron la racha de 14 partidos lograda por el New York Red Bulls II, liderado por un joven Tyler Adams , que se alzó con el título hace una década. Considerando la evolución de la liga en los últimos 10 años, el logro del Republic FC parece aún más destacable, con 13 de los resultados obtenidos contra clubes que se clasificaron para los playoffs del USL Championship, incluyendo victorias contra los tres equipos que terminaron entre los cuatro primeros en la Conferencia Oeste.