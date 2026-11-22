A pesar de llegar como el mejor equipo de la Conferencia Este y flamante campeón del Supporters' Shield, el Nashville se vio sorprendido este domingo tras caer por 0-1 ante Cincinnati en el GEODIS Park. Apenas al minuto 6 del encuentro, un insólito autogol del mediocampista Patrick Yazbek inclinó la balanza a favor de la escuadra visitante, obligando a los locales a remar contra corriente durante todo el compromiso.

La derrota es una sorpresa mayúscula, tanto por la enorme diferencia estadística entre ambos clubes en la temporada 2026 como por el dominio histórico reciente de Nashville en la serie particular. El cuadro de Tennessee llegaba al compromiso arrastrando una racha de 17 duelos consecutivos sin conocer la derrota en casa, respaldado además por una defensa que impuso marca de la liga al permitir solo 25 goles en toda la fase regular. En cuanto a la participación catracha, el lateral derecho Andy Nájar saltó en el once titular y disputó la totalidad del encuentro, mostrando solidez defensiva y proyección ofensiva. Registró un 91% de efectividad en sus entregas con 62 pases precisos, ganó una entrada y probó suerte con un remate al minuto 64 en busca de la igualdad.

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Por su parte, el mediocampista Bryan Acosta inició el duelo en el banquillo de suplentes, pero ingresó al terreno de juego tras el descanso en sustitución precisamente de Yazbek. El 'Tambito' aportó equilibrio en la zona medular para sostener el asedio local y sumó un disparo en su intento por rescatar el empate. Aunque Nashville monopolizó la posesión del balón y generó hasta 17 remates, la falta de contundencia y las intervenciones del arquero Roman Celentano frustraron cada intento de figuras como Hany Mukhtar y Sam Surridge. Ni siquiera el ingreso de piezas ofensivas en el tramo final alcanzó para romper el cerrojo defensivo planteado por Cincinnati en el tiempo de descuento.

GEODIS Park is stunned. 😮@NashvilleSC get it wrong playing out from the back and @fccincinnati take an early lead!📺: Apple TV: https://t.co/IvtvrimiN5 // Audi MLS Cup Playoffs https://t.co/QAVQWnUCQs — Major League Soccer (@MLS) November 22, 2026