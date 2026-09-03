Michael Bradley DT de New York Red Bulls: "David Ruiz nos aportará liderazgo"

El talentoso volante de la Selección de Honduras, David Ruiz, tuvo sus primeros entrenamientos bajo el mando de Michael Bradley, estratega del conjunto neoyorquino, quien no ocultó su entusiasmo por incorporar al catracho a la plantilla para el tramo final del período de transferencias.
En sus primeras declaraciones sobre la llegada de Ruiz, Bradley resaltó el recorrido del joven futbolista en la liga y la valiosa experiencia adquirida al compartir vestuario con figuras internacionales de la talla de Lionel Messi y Rodrigo De Paul.
El director técnico estadounidense valoró la humildad, la actitud positiva y la polivalencia del jugador en el mediocampo, asegurando que causó una grata impresión inicial dentro de la institución desde sus primeros trabajos en cancha.
Finalmente, el estratega dejó claro que el objetivo prioritario del cuerpo técnico será poner a punto a Ruiz para acoplarlo con rapidez a la idea de juego y al ritmo de entrenamiento de los Red Bulls. Bradley confía en que el hondureño aprovechará esta nueva oportunidad en su carrera para competir por un lugar en el alineamiento titular, aportar liderazgo al grupo y proyectarse como una pieza clave en el presente y futuro del equipo.
LA ENTREVISTA CON BRADLEY
¿Cuáles son las sensaciones tras la llegada del hondureño David Ruiz a los New York Red Bulls?
Estamos muy emocionados de incorporar a David al grupo. Tratamos de sumar a todos los buenos jugadores, personas y competidores posibles. Cuando surgieron ciertas oportunidades al cierre del período de transferencias, David era un jugador que figuraba en nuestra lista desde hace un tiempo, así que aprovechamos la oportunidad para traerlo. Para ser un jugador joven, cuenta con una valiosa experiencia en la liga, ha jugado al lado de grandes figuras y ha trabajado con diversos entrenadores.
Ruiz se describe como un mediocampista de área a área y destacó sus vivencias con Lionel Messi y Rodrigo De Paul para buscar ser más eficiente. ¿Ha observado ese cambio en su estilo de juego?
Todavía estamos en las primeras etapas de conocerlo en nuestro entorno. Lo hemos observado bastante y detectamos aspectos muy positivos; sin embargo, cada equipo y entorno es diferente. Utilizaremos este tiempo para ponerlo al día lo más rápido posible con nuestras ideas y metodología de entrenamiento. David llega con una mentalidad muy positiva, con entusiasmo y buena actitud. Estamos felices de tenerlo y buscaremos integrarlo cuanto antes.
También concretaron la llegada de otro refuerzo sobre el cierre del mercado. ¿Qué puede comentar al respecto?
Sí, también estamos muy entusiasmados por sumar a Devin al grupo. La directiva realizó un gran esfuerzo colectivo en el cierre de transferencias. Devin nos aporta a otro jugador joven y probado en la MLS, con atletismo, versatilidad y competitividad, capaz de desempeñarse como lateral izquierdo o defensor central por ese mismo perfil.
Con la variante de Devin por izquierda, ¿podría Matthew descansar y rotar tras la alta exigencia de la temporada?
Todo es una competencia constante. Devin es un jugador que entrena de gran manera todos los días y compite fuerte, algo clave para elevar la exigencia del grupo. Por su parte, Matthew ha firmado una muy buena temporada; como todo jugador joven ha tenido altibajos y pruebas, pero su mentalidad para salir adelante ha sido positiva. Evaluaremos día a día para encontrar la mejor combinación en el campo.
¿Qué virtudes tiene Brian Schmetzer en Seattle Sounders y cómo preparan la visita a Lumen Field?
La historia de Seattle habla por sí sola y Brian significa mucho para ese club y su ciudad. Siempre es un desafío emocionante jugar allá porque su afición apoya de forma impresionante y presentan equipos colectivamente sólidos. Hemos preparado bien al grupo, repasamos detalles tácticos del rival y estaremos listos para afrontar una prueba exigente.
David Ruiz acumula recorrido con Inter Miami y la Selección de Honduras. ¿Especula con que asuma un rol de líder o consideran que aún debe enfocarse en su desarrollo?
Al tener un grupo joven, le pedimos a varios futbolistas de menor edad que asuman grandes responsabilidades en juego y liderazgo. Con el tiempo, esa será una oportunidad para David. En sus primeros días, lo prioritario es establecerse en el grupo, ganarse la confianza y entender nuestra dinámica. Por su recorrido y mentalidad, sin duda es alguien que puede aportar liderazgo al plantel.
¿Qué objetivos debe cumplir David Ruiz para que el club ejecute la compra permanente en diciembre y qué consejo le daría?
En apenas dos días la primera impresión ha sido sumamente positiva. Se le ve entusiasmado, humilde y dispuesto a capitalizar su experiencia previa para dar el siguiente paso. Vemos a un jugador joven con un margen de mejora altísimo si aprovecha la exigencia diaria de nuestro entorno de trabajo.