Michael Bradley DT de New York Red Bulls: "David Ruiz nos aportará liderazgo"

El talentoso volante de la Selección de Honduras, David Ruiz, tuvo sus primeros entrenamientos bajo el mando de Michael Bradley, estratega del conjunto neoyorquino, quien no ocultó su entusiasmo por incorporar al catracho a la plantilla para el tramo final del período de transferencias. En sus primeras declaraciones sobre la llegada de Ruiz, Bradley resaltó el recorrido del joven futbolista en la liga y la valiosa experiencia adquirida al compartir vestuario con figuras internacionales de la talla de Lionel Messi y Rodrigo De Paul. El director técnico estadounidense valoró la humildad, la actitud positiva y la polivalencia del jugador en el mediocampo, asegurando que causó una grata impresión inicial dentro de la institución desde sus primeros trabajos en cancha.

Finalmente, el estratega dejó claro que el objetivo prioritario del cuerpo técnico será poner a punto a Ruiz para acoplarlo con rapidez a la idea de juego y al ritmo de entrenamiento de los Red Bulls. Bradley confía en que el hondureño aprovechará esta nueva oportunidad en su carrera para competir por un lugar en el alineamiento titular, aportar liderazgo al grupo y proyectarse como una pieza clave en el presente y futuro del equipo.

LA ENTREVISTA CON BRADLEY

¿Cuáles son las sensaciones tras la llegada del hondureño David Ruiz a los New York Red Bulls?

Estamos muy emocionados de incorporar a David al grupo. Tratamos de sumar a todos los buenos jugadores, personas y competidores posibles. Cuando surgieron ciertas oportunidades al cierre del período de transferencias, David era un jugador que figuraba en nuestra lista desde hace un tiempo, así que aprovechamos la oportunidad para traerlo. Para ser un jugador joven, cuenta con una valiosa experiencia en la liga, ha jugado al lado de grandes figuras y ha trabajado con diversos entrenadores. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ruiz se describe como un mediocampista de área a área y destacó sus vivencias con Lionel Messi y Rodrigo De Paul para buscar ser más eficiente. ¿Ha observado ese cambio en su estilo de juego?

Todavía estamos en las primeras etapas de conocerlo en nuestro entorno. Lo hemos observado bastante y detectamos aspectos muy positivos; sin embargo, cada equipo y entorno es diferente. Utilizaremos este tiempo para ponerlo al día lo más rápido posible con nuestras ideas y metodología de entrenamiento. David llega con una mentalidad muy positiva, con entusiasmo y buena actitud. Estamos felices de tenerlo y buscaremos integrarlo cuanto antes.