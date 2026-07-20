¿A qué horas abren los portones? Blindaje total para la Supercopa de Olimpia-Motagua

La cuenta regresiva para la primera edición oficial de la Supercopa de Honduras ya comenzó. Este jueves, Olimpia y Motagua se enfrentarán en el Estadio Nacional Chelato Uclés y, previo al compromiso, se desarrolló el congresillo técnico con la participación de las autoridades involucradas en la organización del evento. Joaquín Flores, jefe regional de la Policía Nacional, conversó con DIARIO DIEZ y explicó que todos los preparativos avanzan conforme a lo planificado. "Acabamos de terminar una reunión donde están todos los involucrados en este evento deportivo que se dará el jueves a las 7 de la noche. La Liga Nacional es la encargada de organizar todo este evento y esperemos que salga de la mejor manera", expresó.

Uno de los temas principales fue el dispositivo de seguridad, aspecto que, según Flores, será clave para garantizar que los aficionados disfruten del espectáculo. "Es un tema muy importante, es primordial para un evento deportivo, como para otro tipo de eventos donde llegan muchas personas. Como Policía, nuestra misión es que todo se lleve de la mejor manera y que todo el aficionado disfrute de este encuentro deportivo", manifestó.

800 EFECTIVOS DE LA POLICÍA NACIONAL

Sobre el despliegue policial, el jefe regional confirmó que habrá un fuerte operativo dentro y fuera del recinto capitalino. "Vamos a tener casi 800 elementos. Esperemos que todo salga bien, que no tengamos ningún problema y que no se registre ningún disturbio con los grupos que van a ver este partido". Asimismo, detalló que "siempre armamos los cinco anillos de seguridad, iniciando por el cierre de las calles por parte de Tránsito y así sucesivamente hasta llegar al estadio con los últimos anillos". Flores también recordó a los asistentes cuáles son los objetos prohibidos para ingresar al escenario deportivo. "Ya saben que lo que no se permite son objetos cortopunzantes, paraguas, armas de fuego, armas blancas, todo aquello que pueda causar daño". Además, se refirió a las barras organizadas, indicando que "esperamos que ya hayan pensado bien las cosas después de lo que hubo hace muchos meses atrás. Esperemos que ya tengan más madurez mental y que no haya ningún problema. Aunque ellos siguen con su castigo, irán como grupos de aficionados a sus sectores, pero no ingresarán como barras". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE LEA TAMBIÉN: Olimpia oficializa su séptimo refuerzo para la Copa Centroamericana

¿A QUÉ HORAS ABREN LOS PORTONES?

Durante el congresillo también se confirmaron varios aspectos logísticos para el encuentro. Se informó que saldrán a la venta 20,000 boletos, mientras que el cierre de las principales vías en los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés comenzará a las 3:00 de la tarde. Los portones del inmueble serán abiertos al público a partir de las 4:00 p. m. En cuanto a la distribución de la afición, Sol Centro y Silla estarán habilitados para aficionados mixtos; Sombra Sur y Sol Sur serán destinados para los seguidores de Olimpia, mientras que Sombra Norte, Sol Norte y Anexo Norte serán exclusivos para la afición de Motagua.