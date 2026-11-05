Choloma vs Independiente EN VIVO: hora y dónde ver la jornada 13 del Apertura

Los Toros vienen de recibir un duro golpe tras perder 3-0 frente al Olimpia en su propio estadio, mientras que las Panteras Negras tampoco pudieron sumar en su visita a Danlí, donde terminaron cayendo 3-1 ante el Estrella Roja. Ambos clubes necesitan reaccionar para mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar un boleto a la liguilla.

El estadio Rubén Deras será el escenario de un nuevo enfrentamiento entre el CD Choloma y el Club Atlético Independiente , dos equipos que llegan golpeados por sus recientes resultados y que buscarán recuperar terreno este jueves en la jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Este compromiso tendrá un ingrediente especial, ya que será la primera ocasión en que el Atlético Independiente visite al Choloma en el Rubén Deras por la máxima categoría del fútbol hondureño. El antecedente entre ambos favorece a los de Siguatepeque, que el pasado 9 de agosto se impusieron 2-1 en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, gracias a las anotaciones de Sendel Cruz y Sebastián Espinoza. Lautaro Ferreira marcó para los cholomeños.

Pese al reciente tropiezo contra los merengues, el conjunto maquilero había mostrado regularidad en sus últimos compromisos, registrando dos triunfos y una derrota en sus tres presentaciones más recientes. Además, jugando en casa, apenas ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros, con un balance de tres victorias, un empate y una caída, precisamente ante Olimpia, resultado que significó su derrota número 18 como local en la historia de la Liga Nacional.

Por su parte, el técnico Héctor Vargas buscará aprovechar la localía para que su equipo vuelva a la senda del triunfo. El entrenador argentino registra dos derrotas en los últimos siete partidos disputados por sus equipos en condición de local, ambas al frente del CD Choloma: 0-1 contra Marathón el 16 de agosto y el reciente 0-3 ante Olimpia el pasado 31 de octubre. En ese período también consiguió cuatro victorias y un empate.

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La importancia de este choque pasa directamente por la pelea por ingresar a la fiesta grande del fútbol hondureño. El CD Choloma ocupa actualmente la octava posición con 13 puntos, mientras que el Atlético Independiente marcha décimo con 11 unidades. Una victoria podría representar un impulso fundamental para cualquiera de los dos clubes en esta recta decisiva del campeonato.