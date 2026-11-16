OFICIAL: Comisión de Disciplina toma decisión final sobre Olimpia y Olancho FC

DIARIO DIEZ conoció en primicia que la Comisión Nacional de Disciplina resolvió otorgarle los tres puntos a Olimpia tras los acontecimientos registrados en el partido frente a Olancho FC, disputado el pasado 7 de noviembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés, correspondiente al torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

De acuerdo con la información obtenida, Potros recibió una multa económica de 60 mil lempiras, mientras que Óscar Almendárez fue sancionado con 5 mil lempiras por cambiar su versión de los hechos y contradecirse durante el careo realizado ante las autoridades correspondientes. Esta instancia se llevó a cabo como parte del procedimiento para agotar el protocolo establecido, pensando en una posible apelación por parte del conjunto olanchano.

La polémica se había originado al minuto 82 del encuentro, cuando Yustin Arboleda consiguió el empate para los albos. Los futbolistas de Olancho FC reclamaron que la acción había comenzado con un saque de banda que, según su interpretación, les correspondía. La situación provocó fuertes reclamos contra el cuerpo arbitral y una solicitud de revisión mediante el sistema FVS. Sin embargo, el árbitro central Armando Castro explicó que la jugada del saque de banda no estaba contemplada dentro de las acciones que podían revisarse mediante el sistema de video. La inconformidad de los jugadores de Potros aumentó y el equipo tomó la determinación de no continuar disputando el compromiso, que terminó antes de completarse los 90 minutos reglamentarios.

Ante lo sucedido, la Comisión Nacional de Disciplina había admitido los informes presentados por el árbitro central y el comisario del partido, además de iniciar las diligencias correspondientes para escuchar las versiones de los protagonistas. Las declaraciones y el careo formaron parte de los elementos recopilados para esclarecer lo ocurrido y cumplir con el procedimiento disciplinario. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

OLIMPIA ES PUNTERO DEL APERTURA

Con esta determinación, Olimpia llegó a 35 puntos en el torneo Apertura 2026, cuando todavía le restaban dos jornadas por disputar en las vueltas regulares. De esta manera, el equipo dirigido por Eduardo Espinel aseguró el primer lugar de la clasificación y el boleto directo a las semifinales, por lo que ya tiene garantizada su presencia en la siguiente instancia del campeonato.