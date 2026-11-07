EN VIVO: Lobos UPNFM y Motagua están empatando sin goles en Choluteca

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La jornada 14 del torneo Apertura presenta un interesante enfrentamiento entre Lobos de la UPNFM y Motagua, dos equipos que llegan motivados tras conseguir victorias en la fecha anterior. Los universitarios vienen de empatar sin goles ante Olancho 4-3 y buscarán aprovechar su condición de local en el estadio Emilio Williams para sumar tres puntos importantes. El equipo de Salomón Nazar ha mostrado fortaleza en casa, donde solamente registra una derrota en sus últimos siete partidos.

​​​​​Por su parte, Motagua llega después de vencer 2-1 al Estrella Roja en Danlí. Los dirigidos por Javier López intentarán mantener su buen momento y conseguir una victoria como visitantes que les permita seguir peleando por los primeros puestos.



En los antecedentes, el Ciclón mantiene una amplia ventaja sobre los universitarios, con 26 triunfos en 40 enfrentamientos. Sin embargo, UPNFM acumula tres partidos consecutivos sin perder ante los azules en Choluteca.

Se espera un encuentro disputado, con dos equipos que tienen argumentos ofensivos y necesitan sumar. Los Lobos buscarán hacer valer su localía, mientras Motagua intentará imponer su experiencia y llevarse los tres puntos.