  1. Liga Nacional

Génesis FC vs Real España EN VIVO: transmisión exclusiva por DIEZ, GOTV y HCH

El conjunto canino recibe a La Máquina con la necesidad de sumar los tres puntos en casa para escalar posiciones en la tabla.

Génesis FC vs Real España EN VIVO: transmisión exclusiva por DIEZ, GOTV y HCH

Génesis FC y Real España se ven las caras en la decimo tercera jornada del Apertura 2026.
05 de noviembre de 2026 a las 09:23

Génesis FC tendrá una dura prueba este jueves cuando reciba al sublíder Real España en La Paz, con la urgencia de reencontrarse con la victoria y poner fin a una complicada racha de seis partidos consecutivos sin ganar en la Liga Nacional de Honduras.

El encuentro será transmitido en exclusiva por Grupo OPSA y HCH. Los aficionados podrán disfrutarlo a través de la señal de GOTV en televisión, así como en la página de Facebook de Diario DIEZ y en su canal de YouTube en cualquier parte del mundo.

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El conjunto canino llega golpeado después de sufrir una dolorosa derrota de último minuto ante Lobos UPNFM. Del otro lado estará un Real España que viene de imponerse 3-1 al Juticalpa FC en su última presentación como local y que buscará continuar sumando para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Génesis FC acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, con un balance de un empate y tres derrotas: 1-2 ante Marathón, 0-0 frente a Olancho FC, 0-1 contra Olimpia y 1-2 vs Estrella Roja.

El historial general en casa le ofrece otro panorama a los caninos, ya que solamente ha perdido una vez en los siete partidos que ha disputado como local ante Real España en toda la historia, con un registro de tres victorias, tres empates y una derrota.

¿Dónde ver el Génesis FC vs Real España?

El partido entre Génesis FC y Real España se podrá ver en exclusiva por Grupo OPSA y HCH. Los aficionados podrán seguir la transmisión de GOTV a través de la televisión, mientras que Diario DIEZ llevará el encuentro en vivo mediante su página oficial de Facebook y su canal de YouTube.

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De esta manera, los seguidores de ambos equipos tendrán diferentes alternativas para no perderse este compromiso de la Liga Nacional, ya que en la web de Diario DIEZ también podrán seguir el minuto a minuto, así como las noticias de último momento desde La Paz.

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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