Génesis FC vs Real España EN VIVO: transmisión exclusiva por DIEZ, GOTV y HCH

Génesis FC tendrá una dura prueba este jueves cuando reciba al sublíder Real España en La Paz, con la urgencia de reencontrarse con la victoria y poner fin a una complicada racha de seis partidos consecutivos sin ganar en la Liga Nacional de Honduras. El encuentro será transmitido en exclusiva por Grupo OPSA y HCH. Los aficionados podrán disfrutarlo a través de la señal de GOTV en televisión, así como en la página de Facebook de Diario DIEZ y en su canal de YouTube en cualquier parte del mundo.

El conjunto canino llega golpeado después de sufrir una dolorosa derrota de último minuto ante Lobos UPNFM. Del otro lado estará un Real España que viene de imponerse 3-1 al Juticalpa FC en su última presentación como local y que buscará continuar sumando para mantenerse en la parte alta de la clasificación. Génesis FC acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, con un balance de un empate y tres derrotas: 1-2 ante Marathón, 0-0 frente a Olancho FC, 0-1 contra Olimpia y 1-2 vs Estrella Roja. El historial general en casa le ofrece otro panorama a los caninos, ya que solamente ha perdido una vez en los siete partidos que ha disputado como local ante Real España en toda la historia, con un registro de tres victorias, tres empates y una derrota. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿Dónde ver el Génesis FC vs Real España?

El partido entre Génesis FC y Real España se podrá ver en exclusiva por Grupo OPSA y HCH. Los aficionados podrán seguir la transmisión de GOTV a través de la televisión, mientras que Diario DIEZ llevará el encuentro en vivo mediante su página oficial de Facebook y su canal de YouTube.