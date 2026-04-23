Génesis PN logra la salvación en la Liga Hondubet tras vencer a Lobos UPNFM y sueña con la liguilla

En una noche cargada de tensión y objetivos en juego, Génesis PN firmó una victoria de oro al imponerse 1-0 sobre UPNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca, por la jornada 20 del torneo Clausura de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/acumulados" target="_blank">Liga Hondubet.</a></b>El resultado no solo le asegura la permanencia con 37 puntos en la tabla general, sino que además lo mantiene con vida en la pelea por un cupo a la liguilla, alcanzando 19 unidades en el certamen.