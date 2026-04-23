Génesis PN logra la salvación en la Liga Hondubet tras vencer a Lobos UPNFM y sueña con la liguilla

El resultado no solo le asegura la permanencia con 37 puntos en la tabla general, sino que además lo mantiene con vida en la pelea por un cupo a la liguilla, alcanzando 19 unidades en el certamen.

En una noche cargada de tensión y objetivos en juego, Génesis PN firmó una victoria de oro al imponerse 1-0 sobre UPNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca, por la jornada 20 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

Por su parte, los Lobos de la UPNFM quedan contra las cuerdas a falta de dos partidos para el cierre de las vueltas regulares. Tienen 18 unidades y no dependen de sí mismos.

El partido arrancó con intensidad, pero también con polémica tempranera. Al minuto 16, el encuentro dio un giro cuando Aaron Zúniga fue expulsado tras una falta sobre Ángel Tejeda, decisión confirmada luego de la revisión del FVS.

Con un hombre más, Génesis PN no tardó en capitalizar: al 17’, Edwin Maldonado firmó un auténtico golazo de tiro libre que terminó siendo decisivo en el marcador.

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Al 33’, “Pin” Gutiérrez avisó con un cabezazo que pasó rozando el arco. Con la ventaja, los “Caninos” tomaron confianza y estuvieron cerca de ampliar la cuenta. Denilson “Camavinga” Núñez estrelló un remate en el poste al minuto 40.



REVIVÍ EL MINUTO A MINUTO DEL JUEGO

UPNFM, por su parte, respondió antes del descanso con un susto doble: Luis López casi marca en propia puerta y luego Ángel Tejeda exigió a Celio Valladares, quien salvó a su equipo con una gran intervención.

En la segunda mitad, el drama continuó. Al minuto 52, los universitarios se quedaron con 10 hombres tras la expulsión del portero Dayan Rodríguez por tocar el balón fuera del área, nuevamente con intervención del videoarbitraje.

A pesar de la inferioridad, UPNFM no bajó los brazos y generó peligro, como en el 72’, cuando Roberto Moreira estuvo cerca del empate, pero Juan Carlos Mosquera apareció de forma providencial para evitar la caída de su arco.

Ya en el tramo final, el partido se volvió de ida y vuelta. Al 87’, un error del meta Valladares casi le cuesta caro a Génesis PN, pero Christopher Ardón salvó en la línea tras la jugada que involucró a Bryan Félix y Carlos Arzú. Fue el último susto de una noche en la que los locales resistieron y celebraron con todo.

Génesis PN cumple el objetivo principal: se queda en primera división. Pero además, mantiene encendida la ilusión de meterse en la liguilla, mientras que UPNFM deja escapar una oportunidad en un duelo marcado por las expulsiones y los detalles.

FICHA TÉCNICA



Lobos de la UPNFM: Celio Valladares, Luis López, Janiel Ruiz, Aaron Zúniga, Elmer Güity (Christopher Ardón 46), Jonathan Núñez (Carlos Róchez 65), Jairo Róchez, Cristhian Gutiérrez (Leonardo Herrlein 81), Kilmar Peña (Roberto Moreira 65), Eliú López y Justin Ponce (Jhonatan Banzzety Güity 22). Técnico: Salomón Názar.



Gol: No hubo



Amarilla: Eliú López (89)



Roja: Aaron Zúniga (16)



Génesis PN: Dayan Rodríguez, Christopher Fonseca, Juan Carlos Mosquera, Allans Vargas, Gabriel Araújo, Juan Pérez (Ronaldo Balanta 54), Edwin Maldonado, Roger Sander, Denilson Núñez (Bryan Félix 65), Jeffry Miranda (Daniel Meléndez 85) y Ángel Tejeda (Carlos Arzú 85). Técnico: Fernando Mira.



Gol: Edwin Maldonado (17)



Amarillas: Edwin Maldonado (11) y Christopher Fonseca (29)



Roja: Dayan Rodríguez (52)



Estadio: Emilio Williams (Choluteca)



Árbitro: Saíd Martínez



Incidencias: Juego por la jornada 20 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.