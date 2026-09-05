¡Golazo de Marathón! Messiniti firma una obra de arte ante Estrella Roja

Al minuto 37, el conjunto verdolaga construyó un espectacular contragolpe que terminó en el segundo tanto del partido. La acción nació en los pies del argentino Nicolás Messiniti, quien rápidamente cedió el balón a su compatriota Farioli.

Marathón volvió a demostrar que atraviesa un gran momento futbolístico y lo hizo con una verdadera obra de arte en el estadio Morazán. El equipo dirigido por Silvio Rudman venció a Estrella Roja en la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 y dejó una de las mejores jugadas colectivas de la campaña.

El volante respondió con un recurso de lujo: un taco preciso para habilitar a Carlos Argueta. El mediocampista entendió perfectamente la intención, devolvió el balón para Messiniti y dejó al delantero con el arco de frente.

Messiniti no perdonó. El argentino sacó un potente remate que se estrelló en el poste antes de terminar en el fondo de la red, desatando la celebración de los aficionados verdolagas. Una combinación de velocidad, precisión y talento que terminó en uno de los goles más vistosos del torneo.

El tanto también significó el doblete de Messiniti, quien ya había abierto el marcador al minuto 10. El atacante apareció en el momento justo para culminar una jugada que comenzó por el sector izquierdo con la intervención del lateral Javier Arriaga.

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Las dos anotaciones del argentino llegaron en momentos determinantes y reflejan el buen momento que atraviesa el ataque de Marathón. El equipo de Rudman no solo está consiguiendo resultados, sino que también está dejando buenas sensaciones por su propuesta ofensiva y el fútbol vistoso que viene mostrando en el Apertura 2026.