Javier López no se fía del Olancho FC y ojo a lo que menciona: "Sabemos que dependemos de nosotros mismos"

Ante un Olancho FC que domina como local (seis victorias y dos empates), los azules confían en su condición de mejor visitante. López anticipa un "partidazo" equilibrado, con elogios al colectivo rival, bien dirigido y en racha. "Ojalá sea un gran espectáculo", dijo el técnico, prometiendo un buen partido de su equipo.

El cierre de la vuelta se ha apretado con sendos tropiezos contra Olimpia y Marathón, dejando a cuatro equipos en la lucha por los cuatro primeros lugares, e incluso opciones para el quinto y sexto. López enfatizó el análisis partido a partido, subrayando la emoción que genera esta definición, contraria a quienes cuestionan la competitividad del torneo.

En la recta final del Clausura 2026, Motagua se prepara para un duelo clave de la jornada 20 ante Olancho FC , un rival que llega invicto en sus últimos cuatro partidos y con una de las mejores defensas del torneo. El español Javier López , estratega de los azules, compareció en rueda de prensa con la convicción de un equipo que depende de sí mismo para adjudicarse el primer lugar del certamen.

Un desafío que lógicamente hay mucho interés de por medio. ¿Cómo ha preparado el equipo? ¿Tiene bajas para el partido?



Todos estamos muy concienciados con la importancia que tiene el partido el día de mañana, ante un gran rival como es Olancho FC, de visita, y poder traer un resultado positivo para nuestros intereses. ¿Bajas? Ninguna.

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Parece que el cierre de lasvueltas se está poniendo algo interesante ya que todos arriba no dejan de sumar puntos.



Es correcto, creo que en este momento hay cuatro equipos que pueden aspirar a esos cuatro primeros lugares de la clasificación. Nosotros lo vamos analizando partido a partido, como hemos realizado desde el inicio del campeonato. En este momento sabemos que dependemos de nosotros mismos y eso es algo que vamos a tratar de hacer valer hasta la última jornada y hasta que podamos alcanzar esos objetivos que tenemos en mente.

¿Cómo explicarle a la gente que el campeonato está cerrado sobre lo competitivo? La gente dice que el torneo no sirve, que el torneo no da estas cosas. ¿Cómo se lo explicamos a la gente? ¿Cómo se lo traducimos a la gente de esa postura en la que hoy su equipo es el líder?



Bueno, yo creo que es un torneo interesante porque como habes comentado hace un momento, hay en este momento cuatro o cinco equipos con posibilidades de ser primero, segundo, tercero, cuarto e incluso quinto. A estas alturas del campeonato y a falta de solo tres jornadas, creo que esa emoción que está existiendo por esos cuatro o cinco primeros lugares, también por entrar entre los seis primeros, también el tema del descenso, pues hace que todos los partidos tengan ese calificativo de final y que todos los partidos tengan mucha emoción.

¿Cómo mira usted el panorama contra un equipo que viene ganando cuatro partidos seguidos y es el equipo con menos goles recibidos en el torneo?



Sí, la verdad que hemos analizado sus números. De local es el mejor local del campeonato, seis victorias, dos empates. Se va a enfrentar al mejor visitante también del campeonato, que es Motagua, y nos da pie a pensar lo igualado que va a ser el partido a priori, lo bien que lo están haciendo los dos equipos, ellos de local, también en la recta final en esos cuatro partidos que como tú muy bien comentas llevan victoria. Es un muy buen equipo a nivel individual, es un muy buen equipo a nivel colectivo, está muy bien dirigido. Yo creo que va a ser una auténtica final, un auténtico partidazo y ojalá la gente que lo pueda ver en directo y por la televisión disfrute un gran espectáculo. De nuestra parte, ojalá hagamos un muy buen partido y alcancemos el resultado que vamos a buscar.