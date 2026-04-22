Javier López no se fía del Olancho FC y ojo a lo que menciona: "Sabemos que dependemos de nosotros mismos"

En la recta final del Clausura 2026, <b>Motagua </b>se prepara para un duelo clave de la jornada 20 ante <b>Olancho FC</b>, un rival que llega invicto en sus últimos cuatro partidos y con una de las mejores defensas del torneo. El español <b>Javier López</b>, estratega de los azules, compareció en rueda de prensa con la convicción de un equipo que depende de sí mismo para adjudicarse el primer lugar del certamen. El cierre de la vuelta se ha apretado con sendos tropiezos contra Olimpia y Marathón, dejando a cuatro equipos en la lucha por los cuatro primeros lugares, e incluso opciones para el quinto y sexto. López enfatizó el análisis partido a partido, subrayando la emoción que genera esta definición, contraria a quienes cuestionan la competitividad del torneo. Ante un<b> Olancho FC </b>que domina como local (seis victorias y dos empates), los azules confían en su condición de mejor visitante. López anticipa un "partidazo" equilibrado, con elogios al colectivo rival, bien dirigido y en racha. "Ojalá sea un gran espectáculo", dijo el técnico, prometiendo un buen partido de su equipo.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL</a></b>