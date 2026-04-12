EN VIVO: Olancho FC sorprende al Marathón y lo está derrotando con gol de Machuca Ramírez por la Jornada 18

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Marathón vs Olancho FC!<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL</a></b><br /><br /><b>EL JUEGO</b>: 0-1<br /><br /><b>Se acaba la primera mitad: </b>Los potros del Olancho FC están venciendo 0-1 al Marathón congol del Machuca Ramírez.<br /><br /><b>45+1' </b>Pablo Lavallén pierde una tarjeta; pide revisión de un potencial penal, que al final el árbitro Állan Ordóñez decidió no sancionarlo tras revisar la jugada. <br /><br /><b>45' ¡AMARILLA! </b>Henry Gómez, jugador del Olancho FC, es amonestado por falta.<br /><br /><b>42' </b>Ufff... salvadota del Marathón; Yemerson Cabrera hace una de crack con sombrero y un remate potente, pero se fue por fuera.<br />