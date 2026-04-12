EN VIVO: Olancho FC sorprende al Marathón y lo está derrotando con gol de Machuca Ramírez por la Jornada 18

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Marathón vs Olancho FC!



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EL JUEGO: 0-1



Se acaba la primera mitad: Los potros del Olancho FC están venciendo 0-1 al Marathón congol del Machuca Ramírez.



45+1' Pablo Lavallén pierde una tarjeta; pide revisión de un potencial penal, que al final el árbitro Állan Ordóñez decidió no sancionarlo tras revisar la jugada.



45' ¡AMARILLA! Henry Gómez, jugador del Olancho FC, es amonestado por falta.



42' Ufff... salvadota del Marathón; Yemerson Cabrera hace una de crack con sombrero y un remate potente, pero se fue por fuera.





36' Perdonó el monstruo verde. Buena jugada individual de José Aguilera que cede ante la llegada de Alexy Vega y este definió muy suave a manos de Gerson Argueta.



25' Remate raso del jovencito Léster Cárcamo que va a manos del portero del Olancho FC.



23' Disparo muy elevado de Carlos Argueta. Los potros siguen atacando y buscando el segundo gol.



17' ¡Posteee! Se salvó Olancho FC con un remate al poste de Léster Cárcamo, el debutante del Marathón.



11' ¡GOOOOLLL DEL OLANCHO FC! Marlon Ramírez remata de distancia y la pelota en el trayecto le hace un feo y Rougier se termina complicando. 0-1 ganan los olanchanos.



6' Vaya golazo le anulan a Alexy Vega por clara posición adelantada en la jugada previa de Samuel Elvir.



2' La tuvo Messiniti. Quedó cara a cara contra Argueta, pero el disparo impactó en el muro defensivo.



¡Comenzó el juego! Marathón y Olancho FC ya se juega en el estadio Yankel.



Alineación Olancho: 29-Gerson Argueta

14-Carlos Argueta

2-Oscar Almendarez

29-Geisson Perea

33-Nelson Muñoz

7-Diego Rodríguez

8-Henry Gómez

34-Kevin López

30-Marlon Ramírez

20-Yemerson Cabrera

21-Clayvin Zúniga Alineación Marathón: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE 1-Jonathan Rougier

26-Samuel Elvir

4-Keny Bodden

2-Henry Figueroa

19-Jose Aguilera

5-Francisco Martínez

7-Isaac Castillo

10-Damin Ramírez

24-Lester Carcamo (Debutante Sub-20)

11-Nicolás Messiniti

17-Alexy Vega