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EN VIVO: Olancho FC sorprende al Marathón y lo está derrotando con gol de Machuca Ramírez por la Jornada 18

EN DIRECTO | Marathón y Olancho FC juegan por la Jornada 18 de Liga Nacional

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2026-04-12

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Marathón vs Olancho FC!

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EL JUEGO: 0-1

Se acaba la primera mitad: Los potros del Olancho FC están venciendo 0-1 al Marathón congol del Machuca Ramírez.

45+1' Pablo Lavallén pierde una tarjeta; pide revisión de un potencial penal, que al final el árbitro Állan Ordóñez decidió no sancionarlo tras revisar la jugada.

45' ¡AMARILLA! Henry Gómez, jugador del Olancho FC, es amonestado por falta.

42' Ufff... salvadota del Marathón; Yemerson Cabrera hace una de crack con sombrero y un remate potente, pero se fue por fuera.

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36' Perdonó el monstruo verde. Buena jugada individual de José Aguilera que cede ante la llegada de Alexy Vega y este definió muy suave a manos de Gerson Argueta.

25' Remate raso del jovencito Léster Cárcamo que va a manos del portero del Olancho FC.

23' Disparo muy elevado de Carlos Argueta. Los potros siguen atacando y buscando el segundo gol.

17' ¡Posteee! Se salvó Olancho FC con un remate al poste de Léster Cárcamo, el debutante del Marathón.

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11' ¡GOOOOLLL DEL OLANCHO FC! Marlon Ramírez remata de distancia y la pelota en el trayecto le hace un feo y Rougier se termina complicando. 0-1 ganan los olanchanos.

6' Vaya golazo le anulan a Alexy Vega por clara posición adelantada en la jugada previa de Samuel Elvir.

2' La tuvo Messiniti. Quedó cara a cara contra Argueta, pero el disparo impactó en el muro defensivo.

¡Comenzó el juego! Marathón y Olancho FC ya se juega en el estadio Yankel.

Alineación Olancho:

29-Gerson Argueta
14-Carlos Argueta
2-Oscar Almendarez
29-Geisson Perea
33-Nelson Muñoz
7-Diego Rodríguez
8-Henry Gómez
34-Kevin López
30-Marlon Ramírez
20-Yemerson Cabrera
21-Clayvin Zúniga

Alineación Marathón:

1-Jonathan Rougier
26-Samuel Elvir
4-Keny Bodden
2-Henry Figueroa
19-Jose Aguilera
5-Francisco Martínez
7-Isaac Castillo
10-Damin Ramírez
24-Lester Carcamo (Debutante Sub-20)
11-Nicolás Messiniti
17-Alexy Vega

Los jóvenes jugadores del Olancho FC ya en el estadio sampedrano.

Los jóvenes jugadores del Olancho FC ya en el estadio sampedrano.


Esta tarde en el Yankel Rosenthalse abre la Jornada 18 de la Liga Nacional de Honduras con el partido Marathón vs Olancho FC.

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Redacción web
Redacción Diez

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