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Presidente del Marathón pide disculpas tras el batacazo en Copa Centroamericana

Daniel Otero dio la cara tras el 1-0 ante Alianza. El Monstruo Verde se juega la vida el miércoles ante Real Estelí, pero antes encara el clásico sampedrano.

Presidente del Marathón pide disculpas tras el batacazo en Copa Centroamericana

El Marathón perdió el partido más importante de la competencia, pues si ganaba quedaba prácticamente a un paso de lograr la clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana.

 Fotos: Neptalí Romero
20 de agosto de 2026 a las 16:02

Luego de la amarga derrota por 1-0 sufrida frente al Alianza FC de El Salvador por la Copa Centroamericana de Concacaf, el presidente del C.D. Marathón, Daniel Otero, dio la cara públicamente para ofrecer disculpas a la afición verdolaga.

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El máximo jerarca de la escuadra verdolaga reconoció el esfuerzo del fiel e incondicional público que respaldó al equipo en un momento clave y reafirmó el compromiso del plantel para reorientar el rumbo en los próximos desafíos.

"A nuestra afición, disculpas por el resultado de anoche. Ahora a enfocarnos en el partido del domingo en nuestro estadio y el próximo miércoles ante Estelí", expresó Otero a través de sus canales oficiales.

Las palabras del directivo llegan en un momento de alta exigencia, donde la escuadra de San Pedro Sula está completamente obligada a derrotar al Real Estelí de Nicaragua el próximo miércoles en el Estadio Yankel Rosenthal para mantener vivas las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

No obstante, antes de asumir la auténtica 'final' internacional ante el conjunto nicaragüense, el Monstruo Verde deberá afrontar una dura prueba en el ámbito local. Este domingo, el recinto verdolaga será el escenario del clásico sampedrano frente al Real España, un duelo de alta tensión donde los aurinegros llegan invictos tras las primeras tres fechas del Torneo Apertura.

Daniel Otero, presidente de Marathón (camisa blanca), observa el partido frente al Alianza en el estadio Morazán.

Daniel Otero, presidente de Marathón (camisa blanca), observa el partido frente al Alianza en el estadio Morazán.

 (Neptalí Romero)

El panorama de los clubes hondureños en la Copa Centroamericana entra en una etapa de definición absoluta. Tanto el C.D. Olimpia como el F.C. Motagua mantienen vivas sus opciones de sellar el boleto a los cuartos de final, aunque para ello requerirán de victorias categóricas en sus respectivos compromisos.

Los albos visitarán este miércoles al Alianza de Panamá, mientras que las águilas azules jugarán una carta decisiva la próxima semana en condición de visitante frente al Municipal de Guatemala.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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