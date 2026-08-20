Presidente del Marathón pide disculpas tras el batacazo en Copa Centroamericana

Luego de la amarga derrota por 1-0 sufrida frente al Alianza FC de El Salvador por la Copa Centroamericana de Concacaf, el presidente del C.D. Marathón, Daniel Otero, dio la cara públicamente para ofrecer disculpas a la afición verdolaga.

El máximo jerarca de la escuadra verdolaga reconoció el esfuerzo del fiel e incondicional público que respaldó al equipo en un momento clave y reafirmó el compromiso del plantel para reorientar el rumbo en los próximos desafíos. "A nuestra afición, disculpas por el resultado de anoche. Ahora a enfocarnos en el partido del domingo en nuestro estadio y el próximo miércoles ante Estelí", expresó Otero a través de sus canales oficiales.

A nuestra afición, disculpas por el resultado de anoche. Ahora a enfocarmos en el partido del domingo en nuestro estadio y el proximo miercoles ante Estelí. — Daniel Otero (@DanielOteroCDM) August 20, 2026

Las palabras del directivo llegan en un momento de alta exigencia, donde la escuadra de San Pedro Sula está completamente obligada a derrotar al Real Estelí de Nicaragua el próximo miércoles en el Estadio Yankel Rosenthal para mantener vivas las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana de la Concacaf. No obstante, antes de asumir la auténtica 'final' internacional ante el conjunto nicaragüense, el Monstruo Verde deberá afrontar una dura prueba en el ámbito local. Este domingo, el recinto verdolaga será el escenario del clásico sampedrano frente al Real España, un duelo de alta tensión donde los aurinegros llegan invictos tras las primeras tres fechas del Torneo Apertura. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE