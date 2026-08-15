Cáceres tras sufrir otra goleada en el arranque del torneo: "Me escandaliza"

Tal como sucedió en la primera jornada ante Real España, el Platense volvió a sufrir una goleada y esta vez en su visita contra el Génesis FC en La Paz (3-0), por la tercera fecha del Apertura 2023. Tras finalizar el encuentro, el técnico Raúl Cáceres no ocultó su disconformidad y molestia por el amargo resultado, y asumió la culpa. También explica que hay situaciones que no debe de decir al público, pero que en lo interno sí se los dirá a cada jugador.

"Fuimos superados por un equipo desde el primer minuto, de a poco fuimos entrando al partido, descuidos defensivos, darle méritos al rival, nosotros tenemos que poner las barbas en remojo", arrancó el entrenador escualo en la conferencia de prensa. "No fuimos lo que estamos acostumbrados a ser, por eso nos llevamos esta derrota penosa. No es para estar en esta situación, esto escandaliza, no es de estar cómodos, hay que ser prudentes porque hay que respetar al jugador, pero en lo interno tenemos que hablarlo", dijo. Aunque Cáceres cree que el torneo apenas comienza y tienen mucho que mejorar de cara a los próximas fechas. "Tenemos que ser pacientes, yo quisiera que ya estuviera el equipo como yo quiero, pero tengo la seguridad que este equipo dará la vuelta, estamos en una curva que no mantenemos el nivel". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE