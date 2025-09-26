Rubilio Castillo a horas del debut con Marathón, será titular con Messiniti o Alexy Vega: "aquí no hay estrellas"

"Roruca" fue fichado cuando el campeonato estaba avanzando y tuvo que esperar cuatro partidos debido a una suspensión que tuvo que cumplir antes de irse a Colombia con el Deportivo Pereira.

Se viene la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y trae el debut oficial del experimentado Rubilio Castillo con la camisa del Marathón, quien recibe al Victoria.

El último fichaje de los verdolagas está con sed de goles y este sábado frente al Victoria, a las 3 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal, tiene la oportunidad de estrenarse.

Con 33 años, Rubilio vestirá la camisa 4 en la Liga Nacional de Honduras luego de jugar en el pasado con el Vida, Deportes Savio y Motagua, en éste último es una leyenda del gol.

CONFERENCIA DE PRENSA DE RUBILIO CASTILLO

Listo, emocionado... Se viene su debut con Marathón: "Sí, contento, agradecido con Dios por esta oportunidad. Los días de espera fueron larguitos, de una u otra manera hay ansias y confiar que todo va a salir mejor".

Utilizando una camisa roja, de la suerte por tus inicios: "Sí, claro. Mi respeto y admiración para Vida, a poco de hacer mi debut, es de ver todo lo positivo, que te pueda sumar. Confiando en el trabajo".

Presión, los aficionados ya te querían ver con Marathón: "Claro, obviamente hay que tener tranquilidad, se especula mucho por mi llegada. Me sumo, aquí en el plantel no hay estrellas, no se juega con un solo, son exigentes y esperamos ese apoyo en las buenas y malas, jalando para el mismo lado. Vengo para poder y sumar".

Probaste jugar con Messiniti en ataque: "Claro, junto a él, con Alexy, con Farioli... El profe ha hecho esa competencia interna muy buena, queda en nosotros. Tenemos partido importante, Victoria no será fácil, toca resolver en la cancha y dar lo mejor".

Victoria, con Jhon Jairo: "Han mejorado mucho, el cambio de técnico te va a elevar, tenemos un cuerpo técnico capaz. Estamos capacitados para estar acá. Vamos a pelear el campeonato, estos partidos son complicados y tenemos que sacar el resultado".