¡Insólito! Rubilio Castillo y Olancho FC rompen contrato: ¿la razón?

Olancho FC movió sus fichas para concretar uno de los fichajes más sonados del mercado. La llegada de Jerry Bengtson quedó fue oficializada este lunes como uno de los mayores bombazos del torneo Apertura de la Liga Nacional. Sin embargo, esta operación también estuvo ligada a la salida de Rubilio Castillo, quien finalmente rescindió su contrato con el conjunto pampero sin llegar a disputar un solo partido oficial. El atacante había llegado como una apuesta importante, pero su situación física terminó impidiendo su estreno.

Desde la firma de su contrato, el exjugador de Marathón tenía establecida una cláusula relacionada con su recuperación. En caso de que su evolución no fuera progresiva, el club podía dar por terminado el vínculo, escenario que terminó concretándose tras las últimas evaluaciones médicas. Los nuevos exámenes realizados por Olancho FC no arrojaron resultados satisfactorios sobre el estado físico de Rubilio Castillo, por lo que la dirigencia decidió ejecutar la rescisión del contrato y liberar un espacio dentro de la plantilla para reforzar el ataque.