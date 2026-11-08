El Nashville de Nájar y Acosta destronó al Inter Miami: nuevo récord de puntos en la MLS

La hazaña del cuadro tennesseano adquiere un valor monumental al superar los 74 puntos que las 'Garzas' registraron durante la campaña de 2024. Bajo la dirección técnica de B.J. Callaghan, Nashville consolidó una temporada regular de ensueño con un balance imponente de 23 victorias, ocho empates y solamente tres derrotas.

Esta consistencia no solo les otorgó el prestigioso trofeo de la Supporters' Shield, sino que también los posicionó como el rival a batir de cara a los playoffs de la MLS Cup.

El histórico compromiso ante Cincinnati se resolvió gracias a la contundencia del delantero inglés Sam Surridge, quien firmó un doblete a los minutos 61 y 86. No obstante, la gran nota de la jornada para el fútbol centroamericano la dio el lateral hondureño Andy Nájar.

El oriundo de Choluteca fue el encargado de asistir de manera magistral a Surridge en el primer gol, desarticulando la defensa rival y abriendo el camino hacia la inmortalidad deportiva. La presencia catracha ha sido una de las columnas vertebrales en este Nashville de época.