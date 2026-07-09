Biscayart en la Voz Mundialista sobre la polémica de Argentina: "No hay nada extraño"

La polémica arbitral del Argentina-Egipto sigue generando debate y, para el periodista uruguayo Eduardo Biscayart, las decisiones que despertaron mayor controversia tuvieron una explicación reglamentaria. En La Voz Mundialista, el reconocido analista sostuvo que la intervención del VAR en el gol anulado a Egipto fue una correcta aplicación del protocolo, aclaró las acciones que muchos reclamaron como penal en el tercer tanto de la Albiceleste y, además, analizó el momento futbolístico del equipo de Lionel Scaloni de cara al duelo de cuartos de final frente a Suiza.

BISCAYART EN LA VOZ MUNDIALISTA

Te escuchábamos en tus análisis, pero en ese partido estuviste como fotógrafo y tuviste esa suerte de que Lionel Messi fue a celebrar directamente a donde estaba tu cámara. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué se siente tener a Lionel Messi tan cerca?

Son circunstancias que se dan dentro del partido. Honestamente, no pasa por donde yo estaba ni cómo fue todo. El partido se dio así, esa era la ubicación que yo tenía y, bueno, la casualidad de que Messi viniera hacia ese sector. Messi no planea nada en los partidos. Así se le dio. Creo que también ahí estaba un poco su gente en un palco y terminó festejando el gol ahí. Bueno, casualidades de la vida, nada más que eso. Yo estoy aquí como fotógrafo junto con Alejandro Pañi, con el cual hicimos Sean Eternos los Campeones, el libro sobre la consagración argentina en el Mundial de Qatar. Estamos aquí recorriendo el camino de la participación argentina, viendo otros partidos también.

Hoy estoy en Kansas City porque el sábado Argentina va a jugar aquí. Ya sabemos que cada partido que se juega ahora es de eliminación, un poco como le pasó a Zidane en 2006. Zidane anunció de antemano, todavía ni Messi ni Cristiano lo hicieron, que ahí, en ese evento, se iba a retirar del fútbol. Entonces, cada partido que jugaba Zidane era potencialmente el último. Zidane, ciertamente, fue una leyenda y ahora está flotando eso en el aire: que este es el last dance de Lionel Messi y, bueno, contra Egipto no lo fue.

Eduardo, quiero remontarme a ese partido entre Argentina y Egipto. Muchos hablan acerca de dos polémicas. Primero, el gol anulado a Egipto, que proviene de una falta en contra de un futbolista argentino, pero luego pasa un periodo prolongado de tiempo para que llegue el gol de Egipto y muchos dicen que el VAR no tuvo que haber intervenido. Luego, en la jugada donde cae el tercer gol argentino, el de Enzo Fernández, hay dos acciones en el área: un empujón, para muchos, de Alexis Mac Allister y otra entrada que debió ser señalada, según muchos, como penal en contra de Mohamed Salah. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas dos acciones o estas tres acciones?

Bueno, la primera es que, si el VAR no existiera, ese gol hubiese valido claramente y hubiese sido el 2-0 para Egipto, cosa que minutos después el mismo jugador, Zico, terminó consiguiendo para la selección de los faraones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Más allá del tiempo que pase, el VAR no se fija en una cuestión de tiempo, sino en lo que determina que es la fase de ataque con la cual se inicia la jugada del gol. Eso es todo lo que se revisa dentro de la jugada del gol. La fase de ataque o la acción de esa jugada se inicia a partir del robo de la pelota a Lisandro Martínez. El árbitro y el VAR determinan que allí hay una acción a revisar. Entonces, el VAR llama a François Letexier, el árbitro francés, y Letexier la revisa. Entiende que hay un empujón y un pisotón a Lisandro Martínez, con lo cual vuelve en una medida que para mucha gente resulta arbitraria porque no conoce la norma, pero eso es exactamente lo que sucedió. Luego, el empujón de Mac Allister se determina que no existe. La pelota va a otra fase de juego, que es la disputa entre Salah y Julián Álvarez. En esa disputa, Julián Álvarez primero toca el balón, este queda en disputa y después chocan ambos con sus piernas. Todo esto ocurre en una pelota dividida, con lo cual arranca la carrera de Julián Álvarez. Luego llega el pase a Lautaro Martínez y, finalmente, el cabezazo de Enzo Fernández. Son jugadas distintas, son conceptos distintos. Egipto juega con el "hubiera". Si hubiese contado ese gol, ¿qué hubiese pasado en el partido? Lo cierto es que Egipto estuvo 2-0 arriba y que la acción es una aplicación correcta de la ley del VAR en cuanto a la revisión de las acciones completas de la jugada, sin importar todo lo que transcurra. Argentina no recupera luego la posesión de la pelota; es una corrida de Hassan y luego la definición de Zico.

Un gol brillante, probablemente el gol más bonito de esta Copa del Mundo, o uno de ellos. Sin embargo, no hay nada extraño dentro de todo esto; sí es la aplicación de una norma que hace tres o cuatro Mundiales no existía. En caso de avanzar aún más, los rivales se irán poniendo más complicados. ¿Qué debe hacer Lionel Scaloni y cuáles deben ser los cambios en la selección argentina? Primero, para pasar de esta ronda de cuartos ante una selección de Suiza que apretó con uñas y dientes para forzar los penales y eliminar a Colombia

Sí, la semana pasada recordás que hablábamos de lo que fue Cabo Verde para Argentina y, en este caso, Cabo Verde fue un rival muy incómodo. Quizá una derrota hubiese dolido mucho por la entidad del rival: un primer Mundial para una selección africana que representa a un grupo de islas con una población muy pequeña. Nadie tenía en los papeles que Cabo Verde iba a hacer ese papel y disputar esa clase de partido con tantos recursos, y evidentemente lo logró, quizá con un clima muy favorable para la selección africana. Argentina escapó de esa situación, quizá más embarazosa que otra cosa, porque siempre estuvo en ventaja en el marcador. Aquí no estuvo en ventaja en el marcador, claramente no está controlando bien los partidos, termina teniendo una defensa muy permeable y, ante esto, aparece la categoría de los futbolistas argentinos para rescatar un partido que ya parecía perdido. La sensación era que todo estaba perdido, con Kuti Romero jugando de centrodelantero. Igualmente, te digo, la lucidez de Argentina para armar la acción después del gol de Kuti Romero, con Messi como lanzador desde una posición casi de extremo derecho o interior derecho, enviando ese centro para la asistencia del gol del descuento en el minuto 79, y cuatro minutos más tarde participando Messi en una acción que se arma, que no es una acción desesperada, si bien culmina con un pase de chilena hacia el medio del área de Lautaro Martínez y una entrada al área del lateral derecho Montiel, que termina bajándole la pelota y cediéndosela a Messi.

En la construcción de la jugada, si la gente quiere revisar esa acción, es una acción muy bonita, es una acción de fútbol, no es una acción de arrebato, pero donde sí, obviamente, se cambian posiciones. Lo ha explicado Scaloni: eso él no lo entrena, eso él no lo dicta, eso lo hacen los jugadores porque son muy grandes. Ahora, ¿qué cambios se puede prever? Yo creo que Suiza es otra clase de rival. Cada uno de estos rivales, y por eso es un Mundial, plantea cosas distintas. Cabo Verde planteó una cosa, Egipto planteó otra. Argentina tiene que mejorar defensivamente, tiene que recuperar el equilibrio del centro del campo y tiene que seguir tratando de ver quién va a ser el lateral derecho, ver si de repente mueve nuevamente las piezas. Iba a jugar Medina en lugar de Tagliafico. Creo que lo de Julián fue bueno, muy bueno, te diría, por momentos, pese a que el gol se le negó. Entonces, hay ciertas cosas en las cuales Scaloni se puede apoyar. No sé exactamente en cuanto a cambios para el futuro, pero Suiza sí es un equipo técnico, un equipo que maneja bien los tiempos del partido, no es un equipo tan físico y Argentina va a encontrar otra clase de duelo, quizá muy parecido al que ya vivió en la segunda jornada de la fase de grupos contra Austria. LEA TAMBIÉN: "Perdón Leo Messi": Arturo Vidal señala quién será el país campeón del Mundial 2026 Y en otro de los partidos de estos cuartos de final, Eduardo, Francia se enfrenta a Marruecos. También se enfrentaron en el Mundial de Qatar 2022 con triunfo para los galos por dos goles a cero. ¿Qué tan diferente en cuanto a niveles hay? ¿Qué tan grande es la diferencia entre el nivel futbolístico o la percepción que existe del nivel futbolístico de Francia con respecto al de Marruecos? ¿De verdad existe una diferencia tan grande para ver si clasifican los galos o los marroquíes?

Bueno, ese partido nos va a tomar en horas y quizá este análisis quede ya descartado cuando la gente sepa el resultado, pero, a priori, creo que Francia está necesitando o está buscando todavía una prueba contra un equipo que le juegue de igual a igual. Creo que Marruecos, en este sentido, puede plantear algo así. No una batalla de igual a igual, pero sí un tipo de juego que obligue a Francia, sobre todo, a trabajar de otra manera a nivel defensivo. Vamos a ver cómo se plantea el partido. También el tema de Zaibari es una preocupación muy grande para la selección marroquí, pero claramente Marruecos no solamente depende de un futbolista, sino que es una estructura muy bien armada, una estructura que ha tenido también una mejora en estos cuatro años. Si bien está esa polémica final de la Copa Africana de Naciones contra Senegal, con el penal que falla Brahim, con el gol que después hace la selección marroquí en casa, la protesta, la pérdida del partido, pero posteriormente la reinstauración del triunfo, si se quiere, o el otorgamiento de la victoria a Marruecos. Hoy Marruecos, nuevamente ante Francia, tiene el partido más importante de su historia y creo que va a ser una prueba para Francia, quizá la más dura hasta aquí. Pero la sensación que tengo es que Francia sigue teniendo herramientas para poder prevalecer y que quizá recién encuentre su primera prueba realmente dura en el encuentro de la semifinal. Ahora se decía que los jugadores de Bélgica ya habían pasado su mejor momento. Sin embargo, parece que vienen de menos a más, pero enfrente tienen a una selección española que viene de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo. ¿Quién avanza en esta llave, Eduardo?

Yo creo que para España también representa un desafío muy grande, esta España que va de menos a más. Ya no es la Bélgica embanderada con el rostro de Courtois, ni de De Bruyne, ni de Lukaku, pero sí hay otros futbolistas que están en un punto de cierta madurez, como Trossard y Tielemans; otros que vienen apareciendo, como Lukebakio y Doku, que le han dado una fuerza a esta Bélgica que quizás no pensábamos que podía llegar hasta aquí. Ciertamente es un equipo que, en todas sus fases de juego, quizás en la defensiva tiene algún tipo de dudas que antes no tenía. Tiene una pareja de centrales que, por momentos, parece permeable, parece frágil. Sufrió en algunos pasajes del partido contra la selección de Estados Unidos, y eso que fue una versión bastante descafeinada de Estados Unidos. Pero creo que tiene un juego de ataque muy potente que a España la va a obligar a trabajar mucho más de lo que lo hizo en los partidos anteriores. España sigue siendo el único equipo con la valla invicta, con lo cual es evidente que ese principio, esa máxima de que para ganar el Mundial hay que trabajar bien defensivamente, España la está cumpliendo. Y lentamente España va haciendo que despierten sus piezas ofensivas, sobre todo la más esperada de todas, Lamine Yamal. A partir de eso, España gana confianza. Merino entra y hace un gol, Fabián Ruiz entra y le cambia la cara al equipo. No estamos viendo la mejor versión de Pedri, pero Rodri está empezando a aparecer y a fortalecer ese centro del campo. Olmo parece ser un jugador que no tiene esa definición requerida para ese puesto de mediapunta. Sin embargo, es importante porque la suma de voluntades y ese plantel tan parejo que tiene España hacen que dé la sensación de que, en cualquier momento, puede aparecer, como ocurrió en el partido anterior frente a Portugal. Ante lo cual, el segundo tiempo de Portugal, por mérito de España, fue una expresión mucho más baja de lo que había sido el primer tiempo. Entonces, esta España no parece que te domine físicamente, pero tiene mucho fútbol.