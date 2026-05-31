Brasil vs. Panamá: hora y por dónde ver hoy el partido en el mítico Maracaná

La selección brasileña se enfrenta este domingo a una Panamá sin nada que perder en el Maracaná, donde se despedirá de su afición antes de poner rumbo al Mundial con la incógnita sobre el estado físico de Neymar. En estos primeros días de la concentración de la 'Canarinha' en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, no se ha hablado de la temporada en blanco de Vinicius con el Real Madrid ni del plan del técnico Carlo Ancelotti para lograr el ansiado hexacampeonato.

El monotema ha sido Neymar, Neymar y Neymar. El '10' fue incluido a última hora en la lista de 'Carletto', pero ha llegado lesionado a los entrenamientos. El lío viene porque el Santos informó que su delantero sólo sufría un "edema" en el gemelo derecho. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), realizó sus propios exámenes y constató que, en realidad, tiene una lesión muscular de grado II. El tiempo estimado de baja es de dos a tres semanas. Neymar se perderá seguro el partido de esta tarde contra Panamá y el último test ante Egipto, el 6 de junio, en Cleveland (Estados Unidos). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE También es duda para el estreno de la pentacampeona del mundo en el Grupo C frente a Marruecos, el próximo 13 de junio.

Pero Neymar seguirá en la selección. Ancelotti zanjó el asunto en la primera pregunta de la rueda de prensa previa al amistoso ante los panameños. "Para ser claro, estará con nosotros. Estamos completamente seguros de que no vamos a cambiar a nadie. Los jugadores elegidos son estos 26 y estos 26 jugarán la Copa del Mundo", afirmó el DT italiano.

DESAFÍO HISTÓRICO

Por su parte, Panamá disputará tres amistosos antes de jugar por segunda vez en su historia una fase final de un Mundial, tras Rusia 2018. El más duro será hoy contra Brasil, un duelo que servirá para medir las posibilidades del combinado de Thomas Christiansen en el Grupo L, que completan Inglaterra, Croacia y Ghana. El 3 de junio se despedirá de su afición en un amistoso frente a República Dominicana y la última prueba será el día 6 ante Bosnia. El viernes, el grupo completó su primer entrenamiento en Río. La motivación por jugar en el Maracaná es extra. "Va a ser una ilusión para todos jugar en este estadio que es muy emblemático aquí en Brasil y lo que se viene el domingo será una linda noche", dijo a los periodistas Fidel Escobar, defensa del Deportivo Saprissa.



El grupo cuenta ya con Jorge Gutiérrez, Jiovany Ramos y Kadir Barría, quienes se incorporaron la noche del jueves al hotel de concentración. Será la sexta vez que ambas selecciones se enfrenten, con un balance claro a favor de Brasil con cuatro victorias y un empate, un 1-1 en un amistoso de 2019, el clavo ardiendo al que se agarra Panamá.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO

El duelo amistoso que disputarán hoy brasileños y canaleros en el Estadio Maracaná arranca desde las 3:30 PM (hora de Honduras y México), 4:30 PM en Panamá y 6:30 PM en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. En Panamá la transmisión del partido estará a cargo de RPC, TVN Panamá, TVN Radio 96.5 o TVMax. En streaming por Claro TV+, TVMax y Medcom GO.

POSIBLES ALINEACIONES