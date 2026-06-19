¿Cuándo jugará Neymar en el Mundial 2026 con la Selección de Brasil?

El histórico delantero brasileño dio un paso importante el miércoles jueves al reincorporarse a los entrenamientos junto al resto del grupo previo al enfrentamiento ante los caribeños.

La incertidumbre alrededor de Neymar comienza a disiparse y en Brasil crece la ilusión de volver a ver a su máxima figura sobre el terreno de juego en el Mundial 2026. Tras perderse el debut de la Canarinha por lesión tampoco estará ante Haití, el atacante sigue avanzando en su recuperación y cada vez está más cerca de regresar a la competencia.

De acuerdo con reportes de la agencia EFE, el exjugador del FC Barcelona trabajó con aparente normalidad durante la parte de la sesión abierta a los medios de comunicación, donde incluso fue visto conversando de manera privada con el seleccionador Carlo Ancelotti antes de sumarse a los ejercicios de calentamiento.

Su evolución mantiene expectante al cuerpo técnico, a la afición brasileña y a todo el entorno mundialista, especialmente porque Neymar no juega un partido oficial con la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en las eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay.

Aunque no estará disponible para el segundo encuentro de Brasil en la fase de grupos, todo indica que su esperado regreso podría producirse en el último compromiso de esta ronda ante Escocia, programado para el próximo miércoles 24 de junio en Miami.

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Esa es la previsión que maneja el cuerpo técnico, que busca tenerlo en plenitud física para un partido que podría resultar decisivo en las aspiraciones de la Verdeamarela.

Neymar ya estuvo en el banco de suplentes durante el empate ante Marruecos en el estreno mundialista, pero nunca realizó ejercicios de calentamiento, una señal de que todavía no estaba listo para competir. Ahora permanecerá en el hotel de concentración mientras continúa con un plan específico de trabajo físico en las instalaciones del Columbia Park, en Nueva Jersey.

La lesión que lo mantiene al margen se produjo el pasado 17 de mayo durante un encuentro del Brasileirao, apenas un día antes de que Ancelotti anunciara la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo.

Inicialmente, el Santos informó que el futbolista sufría únicamente un edema, pero posteriores evaluaciones realizadas por la Confederación Brasileña de Fútbol revelaron una dolencia más compleja, con un período estimado de recuperación de entre dos y tres semanas.

Pese a ello, el técnico italiano decidió mantener su confianza en el goleador histórico de Brasil y lo incluyó en la nómina mundialista.

Ahora, con la recuperación entrando en su fase final, la Canarinha aguarda por el regreso de uno de sus grandes referentes, mientras Escocia aparece en el horizonte como el posible escenario para la reaparición de Neymar en una Copa del Mundo.