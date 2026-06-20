  1. Mundial 2026

EN VIVO Alemania vs Costa de Marfil: Las alineaciones están confirmadas

Ambas selecciones ganaron en la primera jornada frente a Curazao y Ecuador.

EN VIVO Alemania vs Costa de Marfil: Las alineaciones están confirmadas
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Alemania y Costa de Marfil disputarán su segundo partido del grupo E del Mundial 2026. Foto cortesía FIFA.
20 de junio de 2026 a las 10:42

Alemania se enfrentará hoy con Costa de Marfil en el Toronto Stadium, en un duelo por el liderato del grupo E del Mundial 2026 que servirá para medir si la goleada germana en el estreno a Curazao fue el primer aviso de una candidatura sólida o solo una exhibición ante un rival menor. Sigue el Minuto a Minuto.

ALINEACIONES OFICIALES DE ALEMANIA Y COSTA DE MARFIL

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Estadio: Toronto Stadium, en Toronto (Canadá).

Hora: 2 de la tarde, horario de Honduras.

Transmisión: Puedes seguir el MINUTO A MINUTO en DIEZ.HN, por TV en Honduras en Tigo Sports y Telecadena 7/4.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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