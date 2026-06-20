EN VIVO Alemania vs Costa de Marfil: Las alineaciones están confirmadas

20 de junio de 2026 a las 10:42
Alemania se enfrentará hoy con Costa de Marfil en el Toronto Stadium, en un duelo por el liderato del grupo E del Mundial 2026 que servirá para medir si la goleada germana en el estreno a Curazao fue el primer aviso de una candidatura sólida o solo una exhibición ante un rival menor. Sigue el Minuto a Minuto.
ALINEACIONES OFICIALES DE ALEMANIA Y COSTA DE MARFIL
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Estadio: Toronto Stadium, en Toronto (Canadá).
Hora: 2 de la tarde, horario de Honduras.
Transmisión: Puedes seguir el MINUTO A MINUTO en DIEZ.HN, por TV en Honduras en Tigo Sports y Telecadena 7/4.